La hija de una estrella de la música estará en los Juegos Olímpicos

A sólo 17 días de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, algunos equipos se están jugando las últimas plazas para el mayor evento deportivo del mundo, otros están terminando de definir sus planteles y otros ya están ocupando sus lugares en la Villa Olímpica.

A través de un video en Twitter, el cuerpo nacional de deportes ecuestres de Estados Unidos anunció quiénes serán los jinetes que representarán al país norteamericano en equitación en Tokio. Entre los elegidos se destaca un apellido que es muy característico de la cultura de aquel país.

Jessica Springsteen fue una de las seleccionadas para formar parte del equipo junto a su caballo Don Juan van de Donkhoeve. La jinete es la hija del ícono Bruce Springsteen, un reconocido cantante y compositor de rock de 71 años nacido en Nueva Jersey. 'El Boss', ganador de 20 Grammys, está situado en el puesto 23 entre los mejores artistas de todos los tiempos según la revista Rolling Stones y entre sus temas más exitosos están "Born in the USA", "Drive All Night" y "Born to Run".

Bruce Springsteen en el Super Bowl XLIII. (Getty)

Además de Jessica Springsteen, que competirá en la modalidad de saltos por equipos, estará acompañada por Kent Farrington, con su caballo Gazelle, Laura Kraut, que irá con Baloutinue, y Mclain Ward, que se presentará junto a Contagious.

