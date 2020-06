El día que Muhammad Ali dio una clase de humildad sobre el racismo: “¿Por qué Dios es blanco?”

El racismo volvió a estar en el ojo del huracán luego del asesinato de un afroamericano, George Floyd, a manos de un policía en Estados Unidos. El mundo del deporte no es ajeno a esta realidad y por ese motivo te traemos el recuerdo de una clase de humildad que dio Muhammad Ali.

“Siempre le pregunté a mi madre; ¿Mamá, Por qué todo es blanco? ¿Porque Jesús es blanco y tiene ojos azules? ¿Por qué en la Última Cena son todos blancos? ¿Los ángeles son blancos?”, empezó diciendo la leyenda del boxeo, en una entrevista para el canal BBC en 1971.

Muhammad Ali. Foto: Getty.

La intervención de Ali continuó con un tono de humor e ironía al decir que todo lo significativo del mundo era blanco, incluso “Tarzán el rey de la selva en África, era blanco, ¿cómo es posible?”. Fue en ese momento donde relató una historia en la que vivió una muestra pura de racismo.

“Justo después de coronarme campeón olímpico en Roma (1960), dije: ‘Ahora si puedo comer en el Downtown (centro de la ciudad)’. Así que fui al Downtown ese día, con la gran medalla de oro colgada en el pecho, me senté y pedí una taza de café y un hot dog, y la señorita me dijo: ‘Aquí no servimos a negros’”, señaló el excampeón mundial

¿Y cómo terminó la historia? “Estaba muy furioso y le dije: ‘Yo tampoco como negros, así que sírvame una taza de café y un hot dog'”, concluyó Muhammad Alí, quien desde ese momento abandonó las tradiciones de las personas blancas y se convirtió en musulmán.

Lee También