La incomoda situación que vivió Manuela Gómez durante la cuarentena

La cuarentena tiene a más de uno contando los días para poder volver a sus actividades normales, pero parece ser, que a Manuela Gómez el periodo de aislamiento le jugó una mala pasada.

En su apartamento, la influenciadora contó durante una transmisión en vivo en su Instagram personal que se encontraba encerrada y no podía salir de su habitación.

"No sé me quede encarrada en la habitación y no tengo cómo salir y quién me venga abrir porque para entrar al apartamento tiene una puerta blindada", dijo con mucho desespero.

Gómez se mostró un poco estresada con la situación. Al parecer, la chapa de su puerta estaba trabada y para remediarlo le pidió a sus seguidores una solución ante este episodio inusual.

Luego de varios intentos y siguiendo la recomendaciones de sus seguidores, la DJ pudo finalmente solucionar el inconveniente que la tuvo aterrada durante varios minutos.

Lee También