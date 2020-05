“La maternidad no está peleada con cumplir tus sueños”: Paola Espinosa

Siempre ha sido una atleta admirable, de esas que hacen historia desde muy jóvenes, digna de ser considerada la mejor mexicana de la historia en los clavados por cada medalla que se ha colgado en el cuello a nombre de todo el país. Por si fuera poco, a su vida se sumó un nuevo reto hace ya casi tres años, y con la fortaleza que la caracteriza, ha logrado seguir, cada vez más fuerte, con más sueños y con la firme intención de escribir más páginas gloriosas en su carrera deportiva, pero ahora con doble motivación: por ella y por su hija. Pola Espinosa una mamá que nunca se da por vencida.

Ivana revolucionó la vida de la medallista olímpica, pero nunca fue un impedimento para que continuara con su carrera, pese a que a los esfuerzos del deporte de alto rendimiento se le agregaron los sacrificios propios que implica ser madre, desvelos, cansancio y más; el retiro nunca pasó por su cabeza. Hoy sueña con conquistar su tercera presea olímpica y, al bajar del podio en Tokio, colgársela en el cuello a la pequeña Ivana.

En entrevista exclusiva con Bolavip México, Paola Espinosa nos compartió su experiencia como mamá deportista e invitó a todas las mamás a no dejar atrás sus sueños, pues aseguró que la maternidad no está peleada con cumplirlos: ella es el mejor ejemplo.

Después de ser mamá, ¿en qué momento decidiste volver a competir?

"Cuando decidí regresar estaba embarazada, siempre supe que iba a ser difícil, y en cuando tuve a Ivana, que fue un 31 de julio, a los 40 días exactamente regresé a entrenar, porque subí muchísimo de peso, 14 kilos; me hicieron varios estudios y todo estaba muy bien para empezar a entrenar. Quería ir a otros Juegos Olímpicos".

¿Llegaste a pensar en el retiro por la maternidad?

"No. Fueron días muy difíciles, otros más complicados, el tema de no poder dormir bien, de levantarme temprano, ser disciplinada en mi deporte, pero también la gran responsabilidad que ya tenía en casa de ser mamá, esas dos combinaciones fueron muy difíciles en su momento y cuando yo creía que ya había pasado lo más difícil, no fue así. Había momentos que iba a entrenar, pero con muchísimo sueño.

Al final, lo que siempre estaba en mi mente y mi corazón es que yo quería llegar a unos Juegos Olímpicos, que esto que estaba haciendo también era por mi hija, porque quería que ella me viera luchar por una medalla. Siempre tuve la ilusión de enseñarle valores que a mí me enseñaron en casa y que desarrollé a través del deporte, aparte que el deporte siempre me enseñó a esforzarme un poco más, a dar más de mí y eso siempre me ayudó.

¿Qué tan difícil fue separarte de tu hija para volver a competir?

"Muy difícil, involucra mucho el sentimiento, el cargo de conciencia, el amor; nada se puede comparar al amor de ser mamá, porque yo me iba con angustia, con la incertidumbre de no saber cómo iba a estar, aunque la dejaba en buenas manos, con mi mamá o mis suegros. En otras competencias me las llevaba, donde era más lejos no, por el viaje, pero siempre intenté llevármela, pero aun así aunque eran unas horas las que nos separábamos, sí fue duro para mí.

Al final, cuando le cuente esta historia a Ivana que ella sepa que todo esto fue por ella y que siempre se tienen que hacer sacrificios en la vida que valen la pena y que cuando volteas atrás dices qué bueno que pasaron así las cosas porque hubo esta recompensa".

¿Cómo alternas la maternidad con los entrenamientos y competencias?

"Ella ya sabe que cuando hago maletas me voy a ir por un tiempo y que no nos vamos a ver, ya habla, entonces ya me dice que me ama, que no me vaya, que me extraña, esas son las palabras que más duelen y siempre trato de hacer videollamada, pero tiene un carácter muy fuerte y a veces los primeros días no quiere hablar conmigo, se enoja, ya después empiezo a platicar con ella y se le pasa un poquito, pero sí es muy fuerte. Ahora que estamos en cuarentena, por ejemplo, jugamos y agarra su mochilita y me dice ‘mamá, ya me voy de viaje, voy a trabajar’, exactamente lo que yo le digo, me lo dice ella".

¿Te gustaría que tu hija siguiera tus pasos en los clavados?

"No sé. Sí me gustaría que hiciera deporte, si se lo voy a inculcar como un hábito de vida, pero no sé si ella quiera hacer deporte de alto rendimiento, será su decisión, aunque al principio decía que no quería que fuera clavadista, pero yo la veo y le encanta el agua, los trampolines, tiene dos años y ya se avienta del trampolín de un metro y ya quiere aventarse más arriba y no la dejo, pero inevitablemente lo tiene en la sangre, pero claro que me gustaría verla triunfar en cualquier cosa que haga".

¿Qué significaría para ti una medalla en Tokio con tu hija presente?

"Yo creo que la recibiría muy diferente a las otras dos medallas olímpicas, si es que se da tendría mucho más sentimiento para mí, no sé cómo expresar, pero obviamente tendrá más valor sentimental porque sé que ya no nada más fue mi esfuerzo, sino también fue en conjunto con mi familia, y que gracias a que tengo una hija maravillosa y sana me permitió seguir con mi sueño que era para ella.

"Poder bajar del pódium y colgarle la medalla y que ella la pueda ver y tocar y que en algún momento desde ese entonces ella empiece a soñar y a creer que ella también puede lograrlo, para mí va a ser un momento inolvidable".

¿Qué significó conseguir otra plaza olímpica después de haber sido mamá?

"Significó que una vez más puedo demostrarme que cuando trabajas, te esfuerzas y eliges al mejor equipo de trabajo, como mi entrenador Iván Bautista, las cosas tienen que salir bien. Lo he probado una y otra vez, que los sueños se cumplen, que si trabajas las metas se cumplen, que no son milagros, todo es con base en mucho esfuerzo.

A mí me hizo empezar a soñar otra vez con estos Juegos Olímpicos, con obtener una medalla, Melany Hernández y yo hicimos un gran trabajo juntas y demostrarnos que estamos dentro de las mejores del mundo, en mi caso después de haber sido mamá, fue un golpe de felicidad increíble, más en esta prueba en donde hace muchísimos años no podíamos llevar equipo completo porque era la que faltaba.

Feliz de conseguir esta plaza y espero que pronto ya se con nuestros nombres, porque no sólo fue conseguirla, sino seguir entrenando y demostrando que podemos hacerlo, ir a las Series Mundiales, seguir dentro de las tres primeras parejas, el ganar el Campeonato Nacional, llevamos una racha muy buena, en un deporte de apreciación en el que los jueces ya te vean estar dentro de las mejores habla muy bien, porque cuando pase en los Juegos Olímpicos ya van a saber que esta pareja es candidata a una medalla".

¿Cómo tomaste la noticia del aplazamiento de los Juegos Olímpicos?

“Fue un golpe muy fuerte, me dolió el corazón porque ya teníamos muy bien planeado este verano, pero el deporte me ha enseñado a adaptarme a las circunstancias, me siento muy bien física y mentalmente, lo que nos gusta a mi equipo y a mí es trabajar, por eso en ese sentido no nos da miedo en lo absoluto, estamos confiados de nuestro trabajo, pero sí me dolió, hubo una reestructuración de mi vida, como mamá, como mujer, como deportista, pero voy a estar lista, porque quiero pelear por una medalla.

En mi preparación no me afecta en lo absoluto, lo que sí es en la parte externa es más preocupante, Melany y yo somos la pareja de sincronizados que hemos sido más constantes, que nosotros no nos preparamos sólo para una competencia, entrenábamos muchísimo, no nos distraíamos con nada, estábamos muy enfocadas en lo que tenías que hacer y se veía reflejado en las competencias, lo que a mí me preocupa son estas decisiones y espero que al final se tome la decisión correcta de llevar a la mejor pareja a Juegos Olímpicos".

¿Cómo te mantienes activa físicamente en la cuarentena?

"En mi casa estoy haciendo sentadillas, abdominales, tengo ligas un TRX, mi preparador físico me nada rutinas".

¿Cómo has aprovechado el tiempo en esta cuarentena al lado de tu familia y sobre todo con tu hija?

"Ha sido muy bonito este proceso porque lo estoy disfrutando con mi hija hasta el tema de ponerme en forma, porque estoy en casa, ella me ve, le gusta, trata de hacer los mismos ejercicios que yo, de imitar todo lo que hago, es súper divertido, ponemos música que a ella le gusta, entre cada serie, cantamos o bailamos, brincamos. También salir de la rutina, de tanta exigencia de estar en un gimnasio clavados o en una alberca, ahora estar en casa y también disfrutar la parte física con mi hija está siendo muy divertido".

¿Cómo vas a festejar el 10 de mayo en la cuarentena?

"Supongo que vamos a hacer un pastelito en la casa, mi mamá está viviendo conmigo, va a ser un 10 de mayo totalmente distinto, ha pasado tanto tiempo que me he ha ayudado a pensar, de poder compartir con mi mamá, en la comida, de poder recordar cosas de cuando yo era chiquita, claro que se hace mucho más emotivo este 10 de mayo.

Ahora que soy mamá valoro mucho ese esfuerzo, todo lo que hizo por mí y cómo la vida y los patrones se van repitiendo, así como ella me crio, yo sin recordarlo, así es cómo estoy enseñando a mi hija y me parece súper lindo poder platicar estos momentos con mi mamá, disfrutar un 10 de mayo juntas y ahora también como mamá es un sentimiento muy profundo.

Mi mamá es una gran mujer, una gran mamá, pero ella también tuvo una gran mamá, que sigue de pie, que la adoro y tengo una hermana que también es mamá, estoy muy orgullosa de ella, me ha dado muchos tips, me ha ayudado.

En mi familia somos puras mujeres, yo creo que el 80% de mi familia somos mujeres, tengo tías maravillosas, increíbles mamás, primas súper divertidas, responsables, tenemos un valor muy importante que es el cuidado de la familia y eso ha hecho que seamos mucho más unidas. Estoy muy orgullosa de formar parte de esta familia".

¿Tienes otra perspectiva de tu fundación ahora que eres mamá?

"Mi fundación cumplió siete años, estoy muy emocionada porque me ha gustado mucho poder ayudar a más de 5 mil niños a través de activaciones físicas, pláticas motivacionales, asesorías nutricionales, legales por el tema del bullying.

Decirle a la gente que a través del deporte te puede cambiar la vida, es una herramienta que les queramos dejar para que se involucren en el deporte, aunque no sea de alto rendimiento que sea un hábito en sus vidas. Eso es lo bonito, seguir poniendo mi granito de arena en este tipo de causas, me encanta seguir ayudando y aportando a la niñez mexicana".

¿Cuáles son tus metas y sueños a estas alturas de tu carrera?

"Tengo muchas. Además de mi fundación, tengo un nuevo proyecto, soy colaboradora de Acnur, que es la agencia de la ONU para los refugiados, literalmente salva vidas, protege los derechos de la gente que tiene que salir de sus países, Acnur los cuida, es una organización sumamente importante para millones de personas en el mundo y ser parte de ellos y decir que a través del deporte también puedes cambiar tu perspectiva de vida, que te enseña miles de cosas como la esperanza para levantarte una y otra vez.

Y en el tema deportivo mi objetiVo es pelear una medalla en los Juegos Olímpicos por mí, por mi país, por mi hija".

Paola Espinosa ganó Medalla de Plata en Londres 2012. Foto: JamMedia.

Un mensaje de Paola a todas las mamás:

"A todas las mamás de México, ¡feliz día! Decirles que la maternidad no está peleada con seguir cumpliendo tus sueños, somos capaces de poderlos cumplir, yo sé que es súper difícil, yo lo estoy viviendo, parece que cada día es más complicado, pero sigamos adelante, luchando, con nuestro sueño y objetivo en la mente, trabajemos cada día por alcanzarlo".

"Estoy segura que, si nuestros hijos nos ven haciendo lo que nos gusta, nos apasiona, y que aparte lo hacemos por ellos, ellos también van a ser unas mujeres y hombres de bien viendo este ejemplo de nosotras mismas".

