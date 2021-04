La mejor rutina de abdominales para hacer en casa | Ejercicios para fortalecer el abdomen

Esta es la mejor rutina de abdominales en casa que encontrarás si estás buscando una sin equipo, ya seas principiante o avanzado. En este video tendrás una rutina de abdominales para hacer en 10 minutos que te ayudará a obtener un six pack en la comodidad de tu casa.

La clave para cualquier rutina de abdominales en casa exitosa es que la puedas hacer en un espacio pequeño sin la necesidad de equipo especial. Cada uno de los siete ejercicios abdominales de esta rutina son algo que puedes hacer con tu peso corporal y nada más.

La estructura de esta rutina de abdominales es simple. Tenemos siete ejercicios, cada uno se ejecuta por 60 segundos. Si eres principiante y no puedes lograr todo el minuto del ejercicio, sólo ejecútalo por el tiempo que te sea posible. Con el tiempo, serás capaz de desarrollar resistencia en estos ejercicios abdominales y podrás durar todo el minuto al tiempo que tallas tu six pack.

Algunos de los ejercicios están diseñados para hacerse por 30 segundos por cada lado o en cada dirección.

Después de un minuto de cada ejercicio abdominal, obtienes 30 segundos de descanso. Durante este tiempo explicaré cuál es el siguiente ejercicio y como ejecutarlo de mejor forma para grandes resultados. Lo que hace de esta la mejor rutina de abdominales en casa, es que fácilmente se puede guardar como una de tus favoritas, y regresar a ella día con día para mejores resultados.

Aquí está explicada la rutina:

1. Halos abdominales - 30 segundos SMR/SCMR | Descanso de 30 segundos

2. Crunches de rana - 60 segundos | Descanso de 30 segundos

3. Remo ruso - 60 segundos | Descanso de 30 segundos

4. Enhebrar la aguja - 30 segundos por cada lado | Descanso de 30 segundos

5. Deslizamiento de rodillas viuda negra - 60 segundos | Descanso de 30 segundos

6. Círculos de rana - 60 segundos | Descanso de 30 segundos

7. Pliegue abdominal deslizando - 60 segundos | Descanso de 30 segundos

No te preocupes si no puedes durar todos los 60 segundos al momento. La clave para obtener un abdomen de six pack es ejecutar al mejor nivel de tu habilidad y asegurarte que entrenas de forma constante tu abdomen. Esta simple rutina de abdominales en casa es algo que puedes hacer todos los días. Sólo te tomará 10 minutos y no requiere equipo en lo absoluto.

