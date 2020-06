La metamorfosis de Andrés Parra: De Pablo Escobar a Sergio Jadue, su preparación para “El Presidente”

“El Presidente” es la serie sobre el denominado FIFAgate, la mayor trama de sobornos y corrupción de los últimos años en el futbol, y que se encuentra disponible en Amazon Prime Video.

Allí, el actor colombiano Andrés Parra interpreta al dirigente chileno Sergio Jadue, uno de los involucrados en este caso, y lo hace de una manera brillante, con un parecido físico similar al personaje real, expresiones corporales y el acento andino a la perfección. Sin embargo, este camino no fue nada de fácil.

El actor Andrés Parra interpreta al expresidente del futbol de Chile, Sergio Jadue, en la serie de Amazon Prime Video, "El Presidente"

El mismo Parra reconoció en el portal chileno RedGol que pese a su capacidad de interpretar personajes tomados de la realidad como Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, o Pablo Escobar, el líder el Cartel de Medellín en Colombia, con Jadue se encontró con “todos los obstáculos”.

E incluso, revela que al llamar a su coach de voz, apenas supo de este nuevo papel, recibió una sorprendente respuesta. “Llamé a mi misma coach de voz de Chávez, le dije ‘Magda, me metí en otro problema’, me preguntó ‘¿qué vas a hacer ahora?’, le respondí ‘chileno’ y me colgó el teléfono. ¡Clac!", cuenta Parra a RedGol.

"La volví a llamar, ‘Magda, por favor, auxilio’. Nos reunimos con ella, que es un genio, tiene un oído absoluto para las voces”, agrega el actor colombiano sobre el trabajo para llegar al resonador del personaje. Y desde ahí, fueron horas de videos de personajes famosos andinos para la figura que tenía que representar en “El Presidente”.

“Ahí hablamos con Loreto Araya, ella fue nuestra coach en Chile de acento chileno. Hubo un trabajo muy intenso con ella. Muchas horas yo frente al computador oyendo a chilenos y chilenos y chilenos. La doctora Cordero (famoso personaje de la televisión chilena), todo lo que usted se puede imaginar”, dijo Andrés Parra al portal.

El gran trabajo de caracterización de Andrés Parra

La gran capacidad de interpretación de Andrés Parra ya había quedado demostrado en la serie “Escobar, el Patrón del mal”, emitida en 2012 por Caracol en Colombia, y que a México llegó por Unicable, y unos meses después en formato DVD. Acá, Parra interpretó al narcotraficante más temible y buscado de su país, Pablo Escobar. Una magistral actuación que le valió distintos reconocimientos continentales al trabajo realizado.

A la izquierda, Andrés Parra en su interpretación de Pablo Escobar en la serie "El Patrón del Mal". A la derecha, una fotografía de archivo del narcotraficante más buscado de Colombia durante la década de los 90.

Más tarde, el actor colombiano interpretó al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, para la serie “El Comandante”, emitida por TNT para latinoamérica, y que en México llegó por medio de Blim. Para este trabajo, Parra paso más de 400 horas escuchando las distintas cadenas nacionales entre 2000 y 2012, junto al programa dominical Aló Presidente, para emular la verborragia del controvertido mandatario que falleció en marzo de 2013.

A la izquierda la interpretación de Andrés Parra como Hugo Chávez para "El Comandante". A la derecha, una foto de archivo del expresidente de Venezuela con su traje militar.

Interpretaciones a las que se suma el dirigente chileno Sergio Jadue, cuyas aventuras en medio del mayor escándalo del futbol mundial quedan plasmadas en “El Presidente”, que puedes disfrutar AHORA en Amazon Prime Video.

