La mujer de Fàbregas subió una foto en bikini y Anto Roccuzzo le respondió con emojis de fuego

Hace unos días, la mujer de Cesc Fàbregas publicó una foto junto a su hija y hubo muchísimos comentarios de los seguidores quienes no lograban saber quién era quién. Las dos son una gota de agua. Impresionante.

Hoy, la pareja del futbolista de Mónaco subió una imagen donde se la puede ver en bikini en un barco. "A moment of peace in this chaotic world", escribió.

Primero llegó el comentario del jugador, quien le dejó un corazón, pero después apareció Antonela Roccuzzo, quien le respondió el posteo con 3 emojis de fuego.

Las dos son amigas desde hace muchísimos años, cuando Cesc jugaba en Barcelona junto a Lionel Messi, y hoy mantienen una hermosa relación.

¡Muy lindas!

+ La foto de Daniella y su hija:

