La novia de Cristiano Ronaldo imitó una de sus poses más calientes en Instagram

Ayer volvió a jugar Cristiano Ronaldo. El delantero de la Selección de Portugal tuvo sus posibilidades, pero no pudo anotar un tanto en la vuelta de Juventus a la competencia oficial. Igual, siempre tiene más de un motivo para sonreír.

Uno de ellos es su pareja, Georgina Rodríguez. Ella se está volviendo muy famosa en las redes sociales por su espectacular físico.

Hace unos minutos, la mujer publicó una imagen en Instagram donde se la puede ver realizando una de sus poses más calientes. La misma ya fue vista en otras publicaciones.

"Makes me want to dance", escribió junto a la foto. Claro, el posteo explotó de likes y, seguramente, Cristiano Ronaldo también le dejará el suyo.

¡Diosa!

+ La imagen en Instagram:

+ Otras fotos con esa pose:

