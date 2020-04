La polémica de Kiko: Carlos Villagrán asegura que el coronavirus es un invento

Sin medir las posibles repercusiones de una declaración de tal magnitud, el actor Carlos Villagrán acaparó, una vez más, los reflectores de los medios al asegurar que el coronavirus es un invento, por lo que le pidió a la gente no tener miedo ante la estrepitosa cantidad de personas fallecidas que se reportan en el mundo por la enfermedad a causa de este virus.

El intérprete del famoso Kiko, quien alcanzó una fama insospechada gracias a dicho personaje histórico de 'El Chavo del 8', sobre todo dentro del público infantil, emitió su opinión, para muchos de manera irresponable, al asegurar que la pandemia por coronavirus que paralizó el mundo es un invento.

Facebook: Carlos Villagran Eslava

"Yo en mi opinión, Covid-19 lo inventaron. [...] La gente se está muriendo de Covid-19, ya ahora la gente no se muere de cáncer, no se muere de infartos o de estás cosas, pero no hagan caso a lo que yo digo, es mi forma de pensar. [...] Claro que la gente se muere, pero ahora todos se mueren de Covid-19, eso se me hace raro", insistió el actor.

No obstante, en el mismo video que publicó a través de su cuenta de Facebook, el comediante aclaró que su intención es invitar a la gente a que no tenga miedo, además de pedirle que sigan las recomendaciones de las autoridades sanitarias y que cumplan con una cuarentena responsable.

"Hay que respetar el encierro y desearles lo mejor de lo mejor a la gente. Lo que quiero decir, pero muy importante, es que no tengan miedo. Están usando, no sé de qué forma, el caballo negro, el miedo, no tengan miedo, el miedo es muy mal consejero, nos baja las defensas del cuerpo; no tengan miedo, guarden su cuarentena y vamos a esperar qué pasa después de todo esto", expresó el polémico 'Kiko'.

Lee También