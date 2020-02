La presentadora de Fox Sports, Jimena Sánchez, fue protagonista nuevamente a través de las redes sociales al pedirle unas disculpas públicamente a su abuela.

Durante la mañana de este miércoles, en el programa Lo Mejor de Fox Srpots, la sensual presentadora deportiva compartió el curiosos anécdota del por qué le envió dicho mensaje a su abuelita, quién le habría participado que no le gustaba algunas formas de vestir.

¡UNA DISCULPA PÚBLICA A LA ABUELITA DE JIMENA SÁNCHEZ! ��#LMFS La divertida anécdota de @jimenaofficial sobre por qué le pide perdón a su abuelita pic.twitter.com/SQgWX9RlAS — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 20, 2020

"Antes de empezar quiero pedirle una disculpa a mi abuela, porque hoy estuve con ella y me dijo que no le gustaba alguna forma de vestir de mi parte, porque hoy me volví a vestir igual", expresó Jimena.

A través de las pantallas de Fox Sports la presentadora mexicana expresó el mensaje entre risas mientras lució la ropa que tenía puesta durante el programa.

