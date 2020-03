La primera vacuna contra el coronavirus entró en su fase experimental con humanos

Después del conflicto entre Donald Trump y Angela Merkel en el que la jefa de gobierno alemán se posicionó en contra de la intención del mandatario estadounidense de poseer la exclusividad de una cura para el virus Covid-19, hoy se iniciaron unas pruebas experimentales en humanos para combatir al coronavirus.

Según la agencia de noticias The Associated Press, la prueba clínica para una vacuna ya entró a la fase experimental con humanos. Las pruebas se realizaron a 45 voluntarios en las instalaciones del Instituto de Investigación de Kaiser Permanente, en Seattle. Para los científicos del Instituto la posible vacuna fue desarrollada en tiempo récord dado que el virus hizo su aparición a finales del 2019 en China para luego expandirse por todo el globo.

Aun y cuando la vacuna conocida con el código mRNA-1273 fuese exitosa, alertan de que estaría disponible al público en un periodo de 12 a 18 meses para corroborar todos los resultados obtenidos en pruebas experimentales a miles de personas y asegurar que no contengan ningún tipo de efecto secundario.

En México se contabilizan 53 casos

Siempre y según The Associated Press, estas 45 personas no corren riesgo de contraer el coronavirus porque las vacunas todavía no cuentan con una cepa del virus, la prueba de hoy tenía como objeto percibir si existía algún efeto secundario a la hora de aplicada.

Esta no es la única vacuna en proceso para contrarrestar los efectos del Covid-19, se prevé que el grupo de investigación Inovio Pharmaceuticals comience sus pruebas clínicas las próximas semanas en Estados Unidos, China y Corea del Sur.

La Organización Mundial de la Salud calificó como “Pandemia” al coronavirus que ha infectado a más de 169 mil personas y cobrado la vida de 6.500 alrededor de todo el mundo.



