Cada vez falta menos para saber todo sobre la primera pelea de Saúl Álvarez en este 2019. En principio, la idea es que pelee el 2 de mayo, su fin de semana. En cuanto a la posible sede, desde Golden Boy Promotions deslizaron la chance de que no sea en Estados Unidos: la idea es abrir otros mercados, como Europa y Japón.

“Las Vegas es Las Vegas, pero hoy en día los boxeadores quieren pelear en Europa, en Japón, en otros lugares. Si eres campeón mundial, realmente quieres ser campeón mundial y viajar por todo el mundo. Es una gran posibilidad que Golden Boy se establezca en China, estamos hablando con otros promotores en Japón y en Europa”, expresó Oscar de la Hoya.

“Depende de dónde está el mejor negocio. Mi trabajo es traerle el mejor negocio a Canelo y a mis peleadores”, agregó el promotor acerca de las posibilidades, en declaraciones que recoge ESPN. Si es en el Viejo Continente, ¿será que se está cocinando una pelea con el británico Callum Smith, campeón AMB supermediano?

Por otra parte, reveló que Billy Joe Saunders no está en carpeta: “No sé qué persona ha mencionado a Saunders, pero no es el plan concreto, no hay nada por escrito. Vamos a sentarnos con el equipo de Canelo y lo vamos a planificar”.

Por último, de la Hoya se refirió a la chance de una tercera pelea con Gennady Golovkin, algo que hoy parece lejano. "Si no quiere pelear con él, no tiene que hacerlo. La gente quiere ver la trilogía, pero es decisión del Canelo. Él quiere ser grande, hacer peleas especiales para el público y hacer historia. Pronto vamos a decidir con quién pelear", sentenció.

Lee También