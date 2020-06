Julián Téllez contó por qué le pegó en la cara a Juan Felipe Cadavid

Para nadie es un secreto que el programa Saque Largo, de Win Sports, es uno de los más polémicos del canal por las discusiones que allí se dan y la diferencua marcada de conceptos entre unos y otros panelistas. Claro está que en un pasado fue mucho peor que ahora y ya no se ven esos capítulos tan agresivos que se presentaban antes.

Sin embargo, siempre quedó la duda entre los televidentes de por qué tanto Julián Téllez, exfutbolista, y Jorge Bermúdez, periodista, salieron del panel del programa y del canal y se rumoró que hubo una pelea, con puños incluidos entre ellos.

Ya en varias ocasiones Bermúdez ha aclarado que sí tuvo discusiones fuertes con Téllez, pero que nunca se fueron a las manos. Lo que no sabían muchos es que una vez sí se repartieron golpes, sin embargo los protagonistas fueron el exjugador y Juan Felipe Cadavid, actual comentarista de Win y parte de Saque Largo.

Téllez recordó el día en el que le pegó a Cadavid en la cara, cuando estaban sosteniendo junto a Eduardo Luis una discusión futbolística fuera del aire y coincidió en el relato que hicieron de los hechos sus dos excompañeros y aseguró: “En ese momento lo que sucedió fue una reacción a una discusión bastante acalorada, que terminó con el que menos tenía que llevar del bulto (Juan Felipe Cadavid). Porque, al final de cuentas, yo viví muchas situaciones dentro del programa en las que me tuve que contener, por diversas situaciones que pasaron al aire, que fueron problemas complejos. Había un ambiente bastante difícil. Yo por eso me retiré, realmente. Quise darme un aire, seguir mi camino, porque no me sentía cómodo”, contó Téllez en una entrevista que le hizo en Instagram el periodista Jhon Jairo Miranda.

Y agregó: “Empezó siendo una discusión de fútbol fuera del aire, en la que hubo unos insultos hacia mi parte y yo terminé reaccionando. Después hablé con Juan Felipe, le dije que me disculpara porque no tendría que haber pasado. Fue una calentura, nosotros los jugadores de fútbol las vivimos mucho. Terminó llevando del bulto Juan, que era con el que menos discusiones había tenido”.

En la transmisión que hizo por Instagram hace semanas junto a Eduardo Luis, Cadavid contó el episodio del golpe que recibió de Téllez de la siguiente manera: “Estábamos en maquillaje y se armó una polémica entre ustedes dos (Eduardo Luis y Téllez), se reclamaron, se reclamaron y yo salí y le dije algo fuerte a Julián, no fue grosería. Y la respuesta de Julián no fue con palabras, sino sacar la mano (…) Él estaba tratando mal al periodismo y yo le dije que él ya hacía parte de nosotros, pero con las palabras que él estaba usando, se las devolví”.

