La reacción de Jared Leto al acabarse de enterar del brote de Coronavirus

El brote de Coronavirus tiene pendiente a todo el mundo luego de que generara una crisis sanitaria por el aumento significativo de casos en las últimas semanas. Sin embargo, el actor estadounidense Jared Leto reveló que no se había enterado de la situación porque estuvo desde hace 12 días meditando en el desierto.

A través de su cuenta de Instagram explicó el motivo por el que estuvo incomunicado y no pudo notificarse del virus. "Wow. Hace 12 días comencé una meditación silenciosa en el desierto. Estábamos completamente aislados. Sin teléfonos, sin comunicación, etc. No teníamos ni idea de lo que estaba ocurriendo fuera de las instalaciones", narró el artista.

El hombre de 48 años expresó su reacción al darse cuenta de la pandemia que afecta al planeta: "Ayer caminé en un mundo muy diferente. Uno que cambió para siempre. Resulta abrumador, por decirlo suavemente".

Leto, que es reconocido vegano y comprometido con el medio ambiente, compartió que se comunicó con su entorno para saber sobre su estado de salud. "Intercambié mensajes con amigos y familia alrededor del mundo para ponerme al día con lo que sucede", aseguró.

Para finalizar, el líder de 30 Seconds to Mars envió “energía positiva a todos" e instó a sus seguidores a "mantenerse en casa y a salvo".

Lee También