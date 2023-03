En la jornada del jueves 9 de marzo, un importante medio español reveló una entrevista con Jakub Jankto, el jugador que actualmente hace parte de la disciplina de Sparta Praga y además es internacional con la selección de República Checa; allí se habló de todo.

Fue precisamente Marca, tradicional diario español el encargado de charlar con el futbolista que anunció públicamente su homosexualidad, situación que todavía sigue siendo tabú en el mundo del fútbol, un deporte que habitualmente suele ser bastante machista.

Justamente ante el interrogante de cómo fue la reacción en los países donde ha jugado señaló: “las reacciones fueron perfectas en la República Checa, España, Italia... Seguramente eso te ayuda mucho para continuar, para vivir y para estar concentrado en el fútbol, que es lo que para mí está en primer lugar”.

Cabe recordar que ahora mismo se encuentra en condición de cedido en su país, pero él hace parte de Getafe, sobre cómo lo tomaron sus actuales compañeros dijo: “hace unos meses se lo conté a los jugadores y al entrenador y hablamos de qué hacer y cómo continuar. Ellos me dijeron que no había ningún problema y eso te ayuda mucho, pero yo sentía que había algo entre nosotros, algo que no puedo describir exactamente, así que decidí decírselo a todo el mundo”.

Y ante la reacción de su ex esposa indicó: “estaba sorprendida. Cuando dices esto después de 26 años no es algo esperado. Gracias a Dios, he pasado ese momento y me han ayudado en todos los aspectos. Lo único que fue un poco dificil fue nuestro hijo, pero hemos llegado a un acuerdo y hacemos todo por nuestro él”.

Indagaron un poco más sobre su vida personal, y del momento en el que comenzó el tema de su orientación sexual: “cuando era pequeño y tenía catorce o quince años sentía que algo era diferente. Probé a tener relaciones con mujeres, pero sentía que algo no iba. No tenía sentido continuar así toda la vida porque vives sólo una vez y después no hay nada. Decidí que no tiene ningún sentido porque todo se puede solucionar como lo hemos solucionado y ahora soy libre”.

Finalmente, ante la idea de que por su decisión otros jugadores se motiven a salir del closet sentenció: “no es la intención. Ellos no tienen que tener miedo, que creo que es el problema en este tema. Muchos jugadores y personas tienen miedo en decir a otra gente que tienen una orientación diferente”.