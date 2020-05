La super modelo iraní que dejó en la 'friendzone' a Mateo Carvajal

En las últimas semanas, han crecido los rumores de que Mateo Carvajal, ex de Melina Ramírez, estaría enganchado en una nueva relación sentimental. Aunque él mismo se ha encargado de sacarle crédito a estos rumores, la prueba definitiva llegó con el mensaje que puso la modelo con quien estaría involucrado.

Se trata de la modelo y arquitecta iraní, Sarvenaz Saadatifar. Varias páginas de chismes aseguraron que Mateo, ganador de 'El Desadio 2017', estaba sosteniendo una relación amorosa y se habló de un video en el que se pudo apreciar una mujer que se habría colado "sin querer" y se dijo que era esta mujer, mencionada anteriormente.

Ella es Sarvenaz Saadatifar, modelo y arquitecta iraní:

Ante todos los rumores, el mismo Mateo Caravajal salió en público y mostró su enojo porque según él, "le molesta que le esten inventando relaciones". Sin embargo, tuvo que ser la misma mujer quien saliera en sus redes sociales a aclarar todo y fue muy contundente con su respuesta: "Por favor, no sigas. Mateo es solo mi amigo", expresóSarvenaz y lo hizo en dos idiomas para que no quedara duda alguna de que no tiene nada con Mateo.