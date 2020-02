Una de las relaciones más recordadas por los colombianos fue la de Lady Noriega y Faustino Asprilla, tanto así que, aunque pasaron muchos años, aún se les pregunta a los protagonistas sobre el tema.

Es por esto que Lady confesó que la tiene muy cansada que cada vez que le hagan una entrevista le pregunten por la relación que tuvo con el 'Tino'.

“¡Ay, qué me hablen del ‘Tino’! ¡Me tienen harta, voy a decir mamada! Me tienen hasta aquí. O sea, supérenlo”, dijo en una entrevista al programa 'Lo sé todo'.

“Esa vaina pasó hace más de 20 años. Me casé, tuve un hijo, me separé, me volví a casa y ustedes siguen hablando del ‘Tino’. Dejen ese pasado oscuro allá donde debe estar, en el cajón del olvido”, comentó la también cantante.

Por último, Lady confesó que hubiera preferido haber tenido solo una amistad con Asprilla y no un noviazgo, ya que seguramente aún serían muy buenos amigos.

