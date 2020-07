Lady Shani revela el penoso momento que vivió en plena lucha por una distracción

Lady Shani no solo ha logrado consolidarse como una de las mejores luchadoras mexicanas de la actualidad, sino que también se ha sabido ganar el cariño de la afición, convirtiéndose en una de las figuras más queridas y ovacionadas en las arenas.

De esta manera, y gracias a sus habilidades sobre el ring, sus seguidores siempre están al pendiente de su carrera y de todas las anécdotas que llega a compartir la gladiadora de apenas 27 años, quien en 2019 fue considerada como la mejor luchadora de México por la revista Pro Wrestling Ilustrated.

Es por ello que para la estrella de la Triple A es muy común encontrarse con sus fans en los lugares en los que se presenta y por supuesto que no duda en saludarlos y agradecerles por su apoyo y cariño.

@shanitriplea

No obstante, en este sentido, la dos veces Campeona Reina de Reinas en la 'Caravana estelar', recordó para Lucha Azteca un momento muy particular en una función en Ecatepec, y que significó uno de los más bochornosos de su carrera y todo gracias a que, asegura, es una persona muy distraida.

"Vi a lo lejos, en un momento que volteé, estaba un chico que traía una máscara y yo vi que traía un muñequito mío y dije: pues me está saludando, le está haciendo así con el muñequito, que me está apoyando o algo así, entonces ya lo enfoqué bien, me le quedé viendo y lo saludo también”, comenzó la anécdota la luchadora que dejó sin cabellera Faby Apache en Triplemanía XXVI.

"Pasaron como cinco minutos, volví a voltear y vi que seguía así con el muñequito y que se acercaba a la gente. Me di cuenta que le estaban comprando, era el chavo que estaba anunciando el muñequito a la gente, no me estaba saludando, no me estaba apoyando, ni nada", explicó entre risas la misteriosa gladiadora.

"Me dio mucha pena, me dio gracia, yo saludándolo y él ni me pelaba, ni en cuenta, ni en la vida me hacía y yo saludándolo. Me dio mucha gracia porque a veces sin querer pasan ese tipo de cosas, pero son de las anécdotas en el ring que me hacen reír, que me hacen muy feliz y que siempre me quedan muy marcadas", Lady Shani.

