Las 25 mejores películas realmente malas que son ridículamente divertidas de ver

Todo cinéfilo espera ver una muy buena película cada vez que entra al cine. Eso siempre será una jugada arriesgada, ya que podemos encontrar un muy buen tráiler pero solo eso: un buen tráiler con un pésimo film.

Algunas intentan ser una gran sensación en la taquilla pero se quedaron cortas, agregaron más cosas de las necesarias o simplemente intentaron contar una historia que a nadie le gustó. La mayoría de los fracasos en taquilla pertenecen a largometrajes que intentaron mostrar algo grande y no pudieron hacerlo, pero podemos encontrar algunas que fueron muy malas que, de alguna manera, se volvieron buenas.

Hoy, vamos a ver algunas que, por varias razones, no se pueden tomar en serio y ahora son de esas películas que ves solo para sentirte avergonzado de los actores, directores y las personas que pensaron en hacer una buena idea.

25. Armageddon (1998)

La película resume perfectamente el tipo de director que es Michael Bay. A pesar del muy buen trabajo con Bad Boys, en Armaggedon no le fue del todo bien. La trama es muy simple, pero loca y poco realista. Aquí tenemos a Bruce Willis y Ben Affleck como parte de una misión para hacer estallar un asteroide en el espacio exterior, combinado con un clásico de Aerosmith que le brinda más emoción a la historia.

Bruce Willis en su misión de salvar el mundo. | Foto: Buena Vista.

24. Road House (1989)

Para ser honestos, esta es una de esas películas que nadie entendió ni entenderá jamás. Patrick Swayze hace todo lo posible para empeorar la situación durante el desarrollo de la historia. ¿Cuál es la trama? Un bravucón de alto nivel académico trata de proteger un bar de un empresario corrupto. ¡Increíble!

La película también fue conocida como "El Duro". | Foto: Silver Pictures.

23. Más rápido, más furioso (2003)

Se puede decir que la franquicia Rápido y Furioso lleva cosas al siguiente nivel con las maniobras que ellos hacen en todas las películas. Y las últimas entregas son sin dudas mejores que la secuela original 'Más rápido, más furioso' (2 Fast 2 Furious). En esta entrega, Paul Walker y Tyrese Gibson intentaron emular el éxito que Van Diesel tuvo en el film inicial pero nada de eso sucedió. Malos diálogos, una historia terriblemente contada y un sin fin de cosas que hacen que solamente quieras mirarla un domingo a la tarde cuando no tienes nada mejor que hacer.

La secuela de Rápido y Furioso no ha convencido a muchos. | Foto: Universal Pictures.

22. El sexto día (2000)

Arnold Schwarzenegger tuvo algunos cuestionables papeles en su carrera de actor y es justo ubicarlo en esta lista. En esta película, el exfísicoculturista se unió a las fuerzas de Tony Goldwyn y Robert Duvall, dos grandes nombres en la industria en aquel entonces, pero nada bueno salió de eso. Un multimillonario malvado le exige a un científico a hacer experimentos de clonación y crea un doble de Arnold.

Hasta podrías insertar el meme de Spiderman apuntando a otro Spiderman en esta escena. | Foto: Columbia Pictures.

21. Airborne (1993)

¿Han imaginado alguna vez que una película como Karate Kid sería con patinetas? Les presento Airborne, una película que protagoniza un joven Seth Green y Jack Black. Cuando un adolescente de California se muda a Cincinatti, hace enemigos con algunos matones hasta ganarse el respeto por consagrarse en una carrera. Sí... esta es la trama

Airborne es una de esas películas que un canal de televisión podría pasar un domingo por la mañana, sin ningún problema. | Foto: IMDb.

20. La historia de una abeja (2007)

La trama de esta película es... un tanto interesante. El famoso comediante Jerry Seinfeld la escribió y participó en ella, pero sigue siendo bastante loca. Una abeja encuentra humanos que han estado usando miel por años sin pagarles y decide demandarlos. La abeja gana el caso y las cosas empeoran en la Tierra, incitando al animal a cambiar su postura. ¿La peor parte de esto? El film fue hecho para chicos.

Una abeja demandando a los humanos, ¿tienes idea de lo loco que se oye eso? | Foto: Dreamworks Animation.

19. Rambo 3 (1988)

Conoces la frase ¿"morir como un héroe o vivir lo suficiente hasta volverse villano"? Bueno, eso es exactamente lo que sucedió con Rambo 3. Se separaron de los orígenes de la historia y entregaron esta película cuando John Rambo pateó algunos traseros rusos y en Afganistán. Muy divertida si quieres ver algo diferente.

John James Rambo, un veterano de la guerra de Vietnam sumamente experto en todas las técnicas de supervivencia y guerra de guerrillas.| Foto: Carolco Pictures

18. Cuando ellas quieren (2018)

Jane Fonda, Candice Bergen, Diane Keaton y Mary Steenburgen comienzan esta película como 4 mujeres que son parte de un club de lectura y empiezan a notar cambios tras leer Crepúsculo. Viéndolas entrar al mundo de la fantasía y vivir el amor en la vida real es interesante para algunas personas, pero si quieres reírte, este es el plan indicado como para un domingo por la tarde.

"Cuando ellas quieren" se podría resumir como un gran desperdicio de talento de grandes actrices. | Foto: Paramount Pictures.

17. Cercana obsesión (2015)

Todos nos volveríamos locos si Jennifer López fuera nuestra vecina, pero el joven en esta película llevó las cosas a otro nivel. Cercana Obsesión (The Boy Next Door) trata sobre un chico que mantiene un romance con una profesora de inglés que vive al lado. De alguna manera, él la conquista y luego se obsesiona, lastimando personas en su búsqueda para adueñarse de ella. Esta es una película que mirarías una sola vez, a menos que también te enamores de J-Lo.

Esta es una película que mirarías una sola vez. | Foto: Universal Pictures

16. Belleza inesperada (2016)

Esta película tenía altas expectativas, pero no pudieron entregar un buen producto. A pesar de haber tenido un muy buen casting, incluyendo a Will Smith, Edward Norton, Kate Winslet, Hellen Mirren y Keira Knightley, entre otros, 'Belleza inesperada' (Collateral Beauty) es confusa para los espectadores dadas todas sus tramas. Sin ir más lejos, el personaje de Smith es engañado para que los conceptos de "Amor", "Tiempo" y "Muerte" lo visiten.

Hay una frase excepcional de Nietzsche que dice... | Foto: New Line Cinema.

15. Excalibur (1981)

Dato curioso sobre esta película: Liam Neeson y Patrick Stewart actuaron en ella. Sin embargo, eso no la salvó de ser un completo desastre dada su actuación extravagante y la loca historia contada al público. Ahora, se trata de un largometraje que puedes mirar si quieres reírte de la verguenza o pasar una tarde aprendiendo cómo no debes hacer un film.

De que es un clásico, es un clásico... Pero todo tiene límite. | Foto: Orion Pictures.

14. ¿Conoces a Joe Black? (1998)

'¿Conoces a Joe Black?' (Meet Joe Black) parece ser un experimento fallido. Brad Pitt y Anthony Hopkins actúan en esta película, y eso ya es mucho decir. No está claro lo que se quiso lograr con este proyecto, pero no salió del todo bien. Esta es una suerte de film que trata sobre la vida y la muerte, o algo por el estilo.

Y bueno... | Foto: Universal Pictures.

13. El gran showman (2017)

Es increíble que esta película se haya inspirado en alguien que realmente vivió. Bueno, parece ser que sólo usaron el nombre de P.T. Barnum y listo. Es entretenida, pero eso no esconde el hecho de que hayan puesto cosas locas para explotarle la cabeza al público y se pregunte qué internaton hacer en ciertos momentos.

Un visionario showman y empresario circense es parte de esta película | Foto: Chernin Entertainment.

12. El regalo prometido (1996)

Digan lo que digan, esto es un clásico de Navidad. ¿Quién no ha pasado una mañana mirando a Arnold Schwarzenegger corriendo por toda una ciudad tratando de encontrar una figura de acción de Turbo Man para su hijo? ¿Y sus peleas con Sinbad disfrazado del mismo Turbo Man? Esta película tiene "Navidad" escrito por todas partes y no importa qué tan mala sea, la gente siempre la verá.

Esta película tiene Navidad por donde se mire. | Foto: 1492 Pictures.

11. John Carter (2012)

Más allá de su éxito con el Universo Cinematográfico de Marvel, Disney fracasó con esta película. John Carter trata acerca de un hombre que se transforma en el Rey de Marte y se hace muy famoso entre las mujeres. La misma fue un enorme fracaso en cartelera y la compañía no quiso convertila en franquicia. Sin embargo, sigue siendo entretenida si no tienes otra cosa para ver.

John Carter es un veterano de la Guerra de Secesión que de manera inexplicable se ve teletransportado a Marte. | Foto: Disney.

10. Mamma Mia! (2008)

Adaptar musicales a la pantalla grande no fue la mejor de las ideas. Se dieron cuenta que era terrible con "Cats", pero antes de eso, ¡teníamos Mamma Mia!, la primera entrega de estas series. No siempre Meryl Streep pudo hacer una buena película, pero la gente parece realmente amarla. Han hecho una segunda versión y los resultados fueron un poco mejor.

No siempre Meryl Streep pudo hacer una buena película. | Foto: Playtone.

9. Cacería de brujas (2011)

Con algunas diferencias, esta fue una mala copia del Señor de los Anillos, donde Hellboy (Ron Pearlman) y Johnny Blaze (Ghost Rider) están transportando a una bruja por Europa. Esto debería confirmar que es una película bastante atípica, pero los diálogos entre Cage y Pearlman ya es otro extremo.

Cage interpreta a un guerrero que vuelve de las Cruzadas y debe trasladar a una supuesta bruja a un convento. Foto: Relativity Media.

8. La leyenda del tesoro perdido (2004)

Esta película ha elevado el estatus de Nicolas Cage como un meme viviente. Alguna vez, el actor fue uno de los más respetados de la industria, pero luego de tomar algunos papeles cuestionables, su carrera se fue cuesta abajo.

Nicolas Cage siendo meme. | Foto: Walt Disney Pictures.

7. xXx: Reactivado (2017)

Cuando xXx: Estado de emergencia (xXx: State of the union) llegó, nadie quiso ver más de la serie. Pero cuando Vin Diesel volvió como protagonista de la película, las expectativas fueron un poco más altas. Sin embargo, eso no duró mucho. Como ocurre en la saga de Rápido y Furioso, Diesel protagonizó un largomentraje con varios momentos locos y poco realistas.

Las expectativas fueron un poco más altas con la llegada de Vin Diesel a su rancho. Foto: Paramount Pictures

6. Ghost Rider: Espíritu de venganza (2011)

La precuela de esta película fue bastante decente, pero cuando Ghost Rider: Espíritu de venganza (Ghost Rider: Spirit of Vengeance) se lanzó, mató todo el boom alrededor de la misma. Fue dirigida por los creadores de "Chank", quienes volvieron a Nicolas Cage en una suerte de Chev Chelios con una calavera de fuego. Bastante simple si sólo quieres ver algunas buenas escenas de acción y nada más.

Decente anticine. | Foto: Marvel Knights.

5. Cincuenta sombras (2015-presente)

Estas películas pueden provocar a mucha gente, pero la realidad es que son malas a más no poder. Ninguna de la trilogía se salva, y las cosas fueron empeorando al avanzar la historia. Todo comenzó cuando un multimillonario persigue a una estudiante de último año de la universidad y se comprometen en una relación extraña, en la que ella le es leal, aunque no son una pareja, y él tiene gustos particulares. Eso es sólo el comienzo de toda la historia...

Desde la trilogía literaria original que la autora E.L. James ha sido criticada por su calidad como narradora. | Foto: Focus Features.

4. Sin límites (2011)

Esta película fue un sueño para todo el mundo y realmente llevó a mucha gente a buscar la píldora que Bradley Cooper toma para convertirse en el genio que vemos en la misma. La voz de Cooper cuenta los beneficios de esta píldora y lo genial que puedes ser cuando realmente abre tu mente. Eso es exactamente lo que hay que hacer antes de mirar este largometraje: abrir tu mente. Es muy entrentenido, particular y poco realista.

Se rumoreó que Elizabeth Banks formaría parte del reparto de la película. Menos mal no pasó. | Foto: Relativity Media.

3. El fin de los tiempos (2008)

Esta película tiene uno de los peores finales en la historia, y eso es lo de menos. M. Night Shyamalan ha ganado una reputación por tener el giro de trama más inesperado en sus films, y este es uno de los peores. Mark Wahlberg interpreta a un profesor de ciencias que huye con su familia después de que un virus hizo que los humanos se mataran y mutilaran entre sí. Todo va para peor a medida que avanza la historia, con un final muy anticlimático que pone a la película en esta lista.

Mira como te miran cuando eliges esta película para ver con tu novia/o. | Foto: Spyglass Media Group

2. Crepúsculo: Amanecer Parte 2 (2012)

Esta película tiene una de los peores finales de la historia del cine. Cuando todos creyeron que íbamos a ver la batalla final entre la familia Cullen y la Volturi, encontramos que la pelea épica entre los 2 grupos fue sólo una premonición. Eso fue un buen cierre para la saga Crepúsculo (Twilight) hasta ese momento. Si sabes cuándo parar, este film puede ser un buen plan para un domingo a la tarde.

"Un final épico que vivirá para siempre"... Si, claro | Foto: Lions Gate Entertainment.

1. Hombre araña 3 (2007)

Este es el pináculo de las películas que son ridículamente divertidas de ver. Después de dos buenas versiones, Sam Reimi quiso dar un muy buen producto, pero sus jefes decidieron tomar un rumbo diferente, dándonos una que parece muy plana, sin ningún desarrollo de personajes y un montón de villanos esperando su entrada. Eso es Hombre araña 3 (Spider-Man 3), pero no puedes negar que es muy divertida.

No es el meme de Spiderman | Foto: Columbia Pictures, Marvel Studios.

