Las 25 películas de comedia que todos deberían mirar al menos una vez

Todos necesitan de una buena risa de vez en cuando, y qué mejor manera de hacerlo que mirando una comedia realmente buena. Para muchos, estas películas ayudan a relajarse y apartar la mente de momentos estresantes. Siempre es bueno despejarse, beber algo y reírse.

Aquí les traemos una lista de 25 películas cómicas que deberían ver alguna vez en su vida. Algunas de ellas son las más tontas alguna vez creadas, otras, a su manera, pueden ser extremadamente provocadoras y se han convertido en algunos de los clásicos de todos los tiempos de las pantalla grande. Y también incluimos algunas de las que probablemente nunca han escuchado hablar, pero deberían darles una oportunidad.

25. Quick change

Perdido en el tiempo está este clásico de Bill Murray de 1990. El actor interpreta a Grimm, un hombre desempleado con mala suerte, que diseña un plan para robar un banco disfrazado de payaso con su novia (Geena Davis) y su mejor amigo (Randy Quaid). Nueva York ofrece el telón de fondo perfecto para una comedia sobre los medios, la policía y las circunstancias, en una de las mejores actuaciones discretas pero efectivas de Murray.

Está basada en la novela homónima de Jay Cronley. Foto: Warner Bros.

24. Enredos de oficina

¿Quién no soñó con un día ir al trabajo y siemplemente dejar todo? Enredos de oficina (Office Space) trata sobre tres empleados descontentos y su falta de compromiso con su trabajo, el cual odian. El clásico de Mike Judge, creador de Beavis y Butt-Head, fue una bomba de taquilla, pero se convirtió en un clásico de culto en DVD. Hoy en día, ninguna imagen describe mejor cómo se siente a veces la gente en el trabajo, que la escena de la destrucción de la fotocopiadora.

La destrucción de la fotocopiadora se transformó, con el tiempo, en escena de culto. | Foto: 20th Century Studios.

23. Súper cool

Súper cool (Superbad), de 2007, puede considerarse la primera película de sensación viral; millones de usuarios cambiaron su nombre de perfil de Myspace a McLovin dentro de las 48 horas posteriores al estreno. La misma no es nada que no hayamos visto antes, una comedia sobre adolescentes a punto de cumplir 18 años y su última oportunidad previo a la universidad para divertirse en una fiesta en casa. Lo que es verdaderamente original son los diálogos y las payasadas en el camino con grandes actuaciones de Jonah Hill, Seth Rogan, Michael Cera y Christopher Mintz-Plasse. Este film te hará reír de principio a fin.

Hoy la película se encuentra en Amazon Prime Video. | Foto: The Apatow Company.

22. Y, ¿dónde está el piloto?

Y, ¿dónde está el piloto? (Airplane!) es una de las películas más divertidas de todos los tiempos. Todo lo que podría salir mal, sale aún peor a bordo de un avión de pasajeros en el clásico de los hermanos Zucker, de 1980. Con actuaciones extremadamente divertidas de Robert Hays, Julie Hagerty y Leslie Nielsen, la comedia resistió la prueba del tiempo. Y presta atención a la actuación del gran Kareem Abdul-Jabbar, ex basquetbolista de la NBA.

Leslie Nielsen en una de las películas que lo catapultó al éxito. | Foto: Paramount Pictures.

21. Dependientes

En 1994, un joven director llamado Kevin Smith entró en escena con una divertida e inspiradora película de comedia en blanco y negro llamada Dependientes (Clerks). La misma se centra en dos aburridos empleados de 20 años de una tienda y su falta de sensibilidad hacia los clientes. Presenta algunas escenas realmente divertidas, como cuando deciden cerrar el negocio para jugar al hockey en la azotea. Pero lo verdaderamente innovador de la misma es que inspira a los jóvenes cineastas a que, con una cámara y buenos amigos, puedes hacer un film. Smith realmente hace que la audiencia pase un día junto a Dante y Randal.

La nueva plataforma de HBO también trae esta cinta. Foto: View Askew Productions.

20. Mi novia Polly

Algunas películas son simplemente locas y buenas de corazón. Mi novia Polly (Along Came Polly) está protagonizada por Ben Stiller como Reuben Feffer, un hombre de bajo riesgo que descubre a su nueva esposa engañándolo en su luna de miel, y Jennifer Aniston como Polly Prince, un salvaje espíritu libre que sacude su mundo después de conocerse. Ambos son geniales en la pantalla, pero es la interpretación de Philip Seymour Hoffman, como el mejor amigo de Stiller, la que se roba la película.

Una comedia romántica para ver un domingo por la tarde. | Foto: Jersey Group

19. American Pie

La comedia de 1999, American Pie, tiene una mente sucia pero un gran corazón. La película hizo que el público de todo el mundo se riera en sus asientos, ya que 4 amigos tienen un objetivo antes de graduarse de la escuela secundaria: tener sexo a toda costa. La película que lanzó las carreras de Jason Biggs, Shannon Elizabeth, Tara Reid y Seann William Scott, también presenta la clásica escena de la tarta y el nacimiento de la saga Stifler's Mom. Las secuelas que siguieron nunca capturaron realmente la originalidad y el espíritu de la primera versión.

Una pareja entrañable. | Foto: Universal Pictures

18. La familia de mi novia

En este puesto incluiremos la saga completa, porque cada película tiene sus momentos. ¿Quién no temió conocer a los padres de su pareja? ¿Y qué tal si uno de ellos es un exagente de la CIA? Roberto DeNiro y Ben Stiller son excelentes en las tres versiones y, aunque a medida que avanzan los films se vuelven menos divertidos en cuanto a la trama, todavía se mantienen al día de hoy.

Y si el suegro es un exagente de la CIA... Mamita querida. | Foto: TriBeCa Productions

17. Zoolander

¡Zoolander es una película tan estúpida, que es buena! Ben Stiller interpreta a un supermodelo algo distraído (por ser cortés) que se encuentra en un momento peculiar de su carrera. Entre conflictos internos y un plan malévolo para utilizar supermodelos como asesinos (sí, esa es la trama), Zoolander se trandormó sin dudas en una comedia icónica del cine. Owen Wilson y David Duchovny tienen grandes momentos en el film y la escena de "Walk off" es oro puro.

Zoolander | Foto: VH1 Films

16. Kingpin

En una de las películas más divertidas jamás realizadas. Kingpin presenta la historia de un exjugador profesional de bolos (Woody Harrelson) que sólo tiene una mano. Durante la historia intenta ganar algo de dinero usando a un hombre inocente interpretado por Randy Quaid. Este film de los hermanos Farrelly te hará reír de principio a fin, y Bill Murray ofrece una de sus mejores actuaciones como Ernie "Big Ern" McCracken.

Bill Murray en pleno. | Foto: MGM.

15. No te metas con Zohan

Adam Sandler interpreta a Zohan, un cansado comando antiterrorista del ejército israelí que finge su muerte para ir a Nueva York y perseguir su sueño de convertirse en estilista. La película tiene algunos momentos extravagantes, desde las absurdas secuencias de acción hasta que Zohan se acostumbra a la vida de ciudad. La misma tiene un profundo mensaje sobre las relaciones entre israelíes y palestinos.

No te metas con Sandler. | Foto: Happy Madison.

14. Tonto y retonto (Una pareja de idiotas)

¡Tonto y retonto (Dumb & Dumber) lanzó la carrera de Jim Carrey como estrella de cine! La película trata sobre dos personajes particulares que conducen a campo traviesa en busca de una mujer hermosa, y lo que les sucede en el medio son algunas de las escenas más divertidos capturados en la década de 1990. ¡Relájense y prepárense para reir!

La película definitiva de Jim Carrey. | Foto: New Line Cinema.

13. Swingers

La película independiente que se robó los corazones de América. Swingers, de 1996, trata sobre un comediante/actor con mala suerte que ha sido abandonado por su novia en Nueva York. Con la ayuda de sus amigos, Mike (Jon Favreau) necesita salir y conocer mujeres en Los Ángeles. La película tiene algunos momentos extremadamente divertidos y otros desgarradores, como cuando Mike llama a una chica que conoció horas antes en un bar. Esta lanzó las carreras de Jon Favreau, Vince Vaughn y Ron Livingston. La banda sonora es simplemente sublime al capturar la escena nocturna de Los Ángeles de finales de los 90.

Los Ángeles como nunca se vio. | Foto: Alfred Shay Productions.

12. Virgen a los 40

El título lo dice todo: un hombre de unos 40 años que nunca ha tenido relaciones sexuales. La película está protagonizada por Steve Carell, Paul Rudd, Catherine Keener, Seth Rogen y Elizabeth Banks, en actuaciones profesionales. Y sin lugar a duda se encontrará con las dos horas más divertidas de su vida.

Escena de culto y lo mejor de todo... 100% real. | Foto: Universal Pictures.

11. Loco por Mary

¿Quién nunca quiso recuperar a la chica de sus sueños? Loco por Mary (There´s Something About Mary) cuenta la historia de Ted (Ben Stiller), un hombre que nunca pudo olvidarse de su amor de preparatoria. Tratando de saber de ella, contrata a un investigador privado y las cosas no salen exactamente como esperaba. Cameron Diaz hace un gran papel como Mary, y junto a Stiller realizan un excelente trabajo en este clásico de la comedia.

Imágenes que puedes escuchar. | Foto: 20th Century Studios.

10. ¿Qué paso ayer?

Un grupo de amigos descubre las consecuencias de una noche de excesos tras la despedida de soltero de uno de ellos y amanecen con que... ¡el novio desapareció! ¿Qué pasó ayer? (The Hangover saga) en su conjunto, tiene algunos momentos divertidos y un buen desarrollo de personajes en el transcurso de las tres versiones. Si bien las partes 2 y 3 se sienten como si hubiéramos estado aquí antes, los personajes son los que nos mantienen atentos. Una cosa es segura: todas son divertidas y vale la pena verlas más de una vez.

Una saga legendaria. | Foto: Legendary Pictures

9. Una guerra de película

Una guerra de película (Tropic Thunder), de 2008, está protagonizada por Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr., Jay Baruchel y Tom Cruise. Un grupo de actores son enviados a una jungla real para filmar una película sobre la guerra de Vietnam. Lo que ellos no saben es que fueron arrojados en medio de un área de producción de heroína, lo que da inicio a una cadena de eventos que son oro puro. La película muestra la estupidez de Hollywood, con tomas y opiniones a menudo surrealistas sobre temas de actualidad. Tom Cruise hace un papel fuera de este mundo como Les Grossman, un ejecutivo de mal genio.

Ben Stiller, Jack Black y Robert Downey Jr.... Con ese comando. | Foto: Red Hour Productions.

8. Los locos del golf

Los locos del golf (Caddyshack), de 1980, es considerada por muchos como una de las películas deportivas más divertidas jamás realizadas. No puedes equivocarte con un film dirigido por Harold Ramis y protagonizado por Chevy Chase, Rodney Dangerfield, Ted Knight y Michael O'Keefe, además de una profesional actuación de Bill Murray.

Ahí lo tienen, tratando de ganar dinero y algo de respeto de parte de los excéntricos millonarios que juegan al golf en el club Bushwood. | Foto: Orion Pictures Corporation.

7. Los caballeros de la mesa cuadrada y sus locos seguidores

La pandilla de Monty Python toma la versión del Rey Arturo y sus caballeros mientras buscan el Santo Grial. Considerada por los expertos en el Reino Unido y Estados Unidos como una de las películas más divertidas de todos los tiempos, si te gustan las comedia, Monty Python te encantará.

Esta película no tiene relación con Los supergenios de la Mesa Cuadrada. | Foto: Michael White Productions.

6. Colegio de animales

¡La universidad no es para estudiar sino para divertirse como nunca! Colegio de animales (Animal House), de 1978, es la mejor experiencia de diversión universitaria. Delta Tau Chi te hará reír durante 109 minutos. ¿Cómo olvidar la famosa escena de la fiesta de la toga, y la imagen icónica de John Belushi con una cerveza en la mano y su remera universitaria sudada? ¡Esta película es un clásico!

El Faber College es el lugar donde se desarrolla esta cinta. | Foto: Universal Pictures

5. Dr. Insólito o: cómo aprendí a dejar de preocuparme y amar la bomba

La comedia negra de Stanley Kubrick sobre el conflicto nuclear entre Estados Unidos y la Unión Soviética es considerada una de las mejores de todos los tiempos. No importa cuán serio sea el trasfondo de la película, es divertido y estimulante ver a Peter Sellers, George C. Scott, Sterling Hayden y Slim Pickens mientras intentan prevenir el holocausto nuclear.

De seguro esta escena es familiar si viste Los Simpsons. | Foto: Hawk Films.

4. Borat: lecciones culturales de Estados Unidos para beneficio de la gloriosa nación de Kazajistán

La mirada crítica de Sacha Baron Cohen sobre la cultura norteamericana le ofrece al público una visión reveladora de lo diferentes que son los Estados Unidos y muchas de sus opiniones. La película es una combinación entre documental y versión guionada, la cual muestra como Borat viaja por todo el país y se encuentra con una sociedad que tiene un odio profundo pero ignorante hacia ciertas personas y culturas. Borat te hará reír, pero también te hará reflexionar un poco.

Borat, políticamente incorrecto. | Foto: 20th Century Studios.

3. Un experto en diversión

¿Quién nunca quiso llamar para reportarse enfermo en el trabajo o la escuela, y simplemente tomarse un día libre para pasar el rato con amigos y recorrer la ciudad? La comedia de John Hughes de 1986 trata sobre Ferris Bueller, un chico de preparatoria quien desea tener un extraordinario día en el medio de un último año de curso relativamente ordinario. Ferris lo hace todo, come en un lujoso restaurante, canta en un desfile, y asiste a un juego de los Cachorros de Chicago. Todo esto junto a su novia y su mejor amigo. ¡Ahora necesita llegar a casa antes de que sus padres y director se enteren!

Un joven de 17 años decide disfrutar de unas vacaciones anticipadas aprovechando la ausencia de sus padres. Foto: Paramount Pictures.

2. El gran Lebowski

El gran Lebowski (The Big Lebowski) trata sobre una alfombra robada, la Guerra del Golfo, y bolos. ¿Cómo relacionar todo eso? El desempleado Jeffrey "The Dude" Lebowski está envuelto en un extraño secuestro con nihilistas alemanes. La trama nos lleva a dar un paseo que nunca hemos experimentado, aunque una cosa es cierta: no queremos ir al final. Originalmente vetada por la crítica, ¿cómo pudieron los hermanos Coen, quienes sólo dos años antes habían hecho Fargo, crear un film sobre prácticamente nada? El gran Lebowski ganó seguidores de culto y los mismos críticos debieron retractarse. Jeff Bridges y John Goodman entregan una de sus más memorables actuaciones en la pantalla grande.

Una alfombra robada, la Guerra del Golfo, y bolos es la mezcla de esta cinta. | Foto: Working Title Films.

1. Los Cazafantasmas

Los Cazafantasmas (Ghostbusters) es posiblemente la mejor comedia de todos los tiempos. Es una película para ver y disfrutar en cualquier momento y lugar. La original estableció una fórmula que todavía se utiliza hoy en día: la perfecta combinación de grandes actuaciones cómicas y efectos especiales.

Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, Harold Ramis, Ernie Hudson y Rick Moranis hacen un gran trabajo protagonizando la película, y la espiritualidad y ciencia de la trama se explica brillantemente por el guión de Dan Aykroyd. Divertida, entretenida, impactante, y de buen corazón, Los Cazafantasmas lo tiene todo. La secuela, si bien no es tan buena como la primera, también divierte. Aún así, ¡la original es simplemente perfecta!

Ow, who you gonna call? ¡ARGELIA! Ese no era el tape, era otro. Foto: Sony Pictures.

