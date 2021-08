Las 25 publicaciones de Instagram con más me gusta

El aterrizaje de Instagram al universo de las redes sociales rompió con todos los pronósticos y sacudió las estanterías con su rápida inmersión en la vida diaria de los usuarios, que la adoptaron como la aplicación más importante en sus dispositivos.

La idea original de solamente compartir fotos pegó en todo el mundo y con el transcurso del tiempo evolucionó con diversas funciones que le agregaron mayor atractivo, como las transmisiones en vivo, las stories, el IGTV. Aunque el espíritu de abrir una ventana desde la intimidad para compartir con el mundo es la médula de su éxito.

Uno de los grandes encantos de la plataforma se halla en la posibilidad de ingresar en la cotidianidad de las celebridades, que se erigen en los influencers más poderosos y sus perfiles reciben cientos de miles de visitas por día. Justamente, los famosos lograron construir los posteos con mayor cantidad de likes y en este artículo se repasarán aquellas publicaciones que cosechan millones de corazoncitos.

25.El huevo récord (@world_record_egg)

El huevo récord (Fuente: @world_record_egg)

Dentro de las particularidades de las redes sociales se produjo el irónico y divertido desafío de esta cuenta de romper los récords con un posteo muy extraño, que se trata solamente de la foto de un huevo. Sí, una imagen de un huevo.

Este perfil se lanzó a la difícil tarea de superar la marca de la hija de Kylie Jenner, que tenía 19 millones de me gusta y contó con el apoyo de la comunidad de Instagram. La postal pertenece a Serghei Platonov, que la publicó originalmente en Shutterstock en 2015 con el título “huevos aislados sobre fondo blanco". El posteo superó los 54 millones de likes. ¡Increíble!

24.Cristiano Ronaldo y el adiós a Maradona (@cristiano)

Cristiano Ronaldo y el adiós a Maradona (Fuente: @cristiano)

Los grandes personajes del planeta, esos protagonistas de diversas áreas como el espectáculo o el deporte suelen disponer de mucha atención, de juntar millones de seguidores. Como es el caso del afamado futbolista portugués Cristiano Ronaldo.

El talentoso delantero suele construir altísimas repercusiones con cada uno de sus posteos y en este caso se trata de una foto con el enorme Diego Maradona, en el marco de despedirlo por su fallecimiento. Con un texto muy emotivo, Cristiano superó los 19 millones de likes.

23.El casamiento de Ariana Grande (@arianagrande)

El casamiento de Ariana Grande (Fuente: @arianagrande)

Ariana Grande se ha transformado en una artista de tremenda repercusión, desde sus inicios como actriz en el universo de Disney hasta el lanzamiento de su carrera musical. Con sus talentos logró conquistar una masa gigantesca de fanáticos.

Cada paso que da origina un cimbronazo y en las redes sociales se mueve con mucho impacto, por eso cada posteo se transforma en tendencia de manera instantánea. En mayo de este año, la norteamericana se casó con una boda fastuosa y la publicación en su perfil recibió más de 27 millones de likes.

22.Jennifer Aniston con los Friends (@jenniferaniston)

Jennifer Aniston con los Friends (Fuente: @jenniferaniston)

Ícono total de cientos de generaciones, la serie Friends es un mito, una leyenda, pero también una realidad porque mantiene una asombrosa vigencia en cada oportunidad que se la repone al aire o en las plataformas de streaming.

El primer posteo de su cuenta de Instagram de Jennifer Aniston sacudió todo lo preestablecido, claro que la foto sorprendió y se viralizó porque se trataba de un reencuentro con los otros cinco protagonistas de la serie. Esa postal de una reunión íntima recopiló más de 16 millones de likes.

21.Una tarde de sol de Selena Gomez (@selenagomez)

Una tarde de sol de Selena Gomez (Fuente: @selenagomez)

Otro fenómeno total de las redes sociales es Selena Gomez, esta actriz nacida en Texas que arrancó de muy chiquita a trabajar en la televisión junto al mítico personaje infantil Barney. La joven edificó una carrera en los medios y también en la música.

Su vida aspiracional de felicidad continúa y sus vivencias extravagantes, además de su talento, la catapultaron a pelear por el número uno de influencers con más seguidores en Instagram. Por eso, cada posteo reúne millones de interacciones, como esta foto en una playa con amigas, una situación normal pero que sumó 15 millones de likes.

20.El adiós de Lebron James a Kobe Bryant (@kingjames)

El adiós de Lebron James a Kobe Bryant (Fuente: @kingjames)

En 2020 el mundo lloró a mares la repentina y dolorosa partida al cielo de Kobe Bryant, uno de los basquetbolistas más trascendentales de la historia. El jugador más importante de la actualidad, Lebron James, saltó a su Instagram para despedirlo.

Con una serie de fotos de momentos compartidos, el alero de Los Lakers armó un texto muy emotivo, con frases hermosas y la promesa de continuar con su legado. Ese posteo atravesó la línea de 15 millones de likes.

19.La despedida a Pantera Negra (@chadwickboseman)

La despedida a Pantera Negra (Fuente: @chadwickboseman)

El mítico personaje de Pantera Negra del universo Marvel fue encarnado por el increíble actor Chadwick Boseman, que falleció prematuramente a los 43 años, tras luchar durante cuatro años contra un cáncer de colon.

La familia decidió utilizar sus cuentas oficiales para despedirlo con un texto conmovedor, en el que confirmaban la enfermedad y que el último adiós se produjo en su propia casa. Esa foto en blanco y negro, sonriente, y ese comunicado, trapasó los 19 millones de likes.

18.Kylie Jenner y su beba (@kyliejenner)

Kylie Jenner y su beba (Fuente: @kyliejenner)

Kylie Jenner es media hermana de las famosísimas Kardashian, pero más allá de toda la visibilidad que eso conlleva, la joven se creó su propio imperio como empresaria del mundo de la moda. Primero como modelo, luego como creadora de sus propias marcas de cosméticos y de indumentaria.

La parafernalia de su vida la impulsó a cosechar millones y millones de seguidores en Instagram, al punto de encontrarse en los primeros puestos como influencers mundiales. Ese posteo en la que se ve su dedo tomado por su bebé recién nacido se erigió durante varios años en la publicación con más likes del planeta.

17.El último posteo de Xxxtentacion (@xxxtentacion)

El último posteo de Xxxtentacion (Fuente: @xxxtentacion)

Xxxtentacion alcanzó alto impacto con su carrera como rapero, desde muy joven alcanzó una enorme fama por sus canciones y su estilo peculiar, con ese mensaje que mixturaba buenas vibras con comportamientos actuales de su generación.

Apenas tenía 20 años cuando murió asesinado, en 2018, en un tiroteo en Florida. En su cuenta de Instagram se eliminaron todos los posteos, excepto uno, que es esta particular foto cabeza abajo. Esa publicación se mantuvo durante años como la segunda con más likes al superar los 19 millones.

16.La boda en Hawaii de The Rock (@therock)

La boda en Hawaii de The Rock (Fuente: @therock)

No hace falta mucha presentación para The Rock, este actor que protagonizó decenas de éxitos de taquilla de Hollywood. Un artista muy querido, que construyó puentes sólidos con sus fanáticos a lo largo de su trayectoria.

Claro que Dwayne Johnson provoca reacciones en cada posteo de sus redes sociales, pero esta publicación, con una bella foto de su casamiento en Hawaii, generó una repercusión tremenda, con casi 15 millones de likes.

15.Un baño con los Jenner (@kyliejenner)

Un baño con los Jenner (Fuente: @kyliejenner)

La dimensión sideral que adoptó la figura de Kylie origina que decenas de sus posteos exploten y rompan las métricas. Por eso diversas publicaciones de la norteamericana aparecen en los rankings de lo más likeados.

En esta oportunidad, Jenner captó un instante conmovedor de su intimidad, de ese lazo único con su beba. Se trata de una foto que abarca la diversión y también la emoción con la pequeña sonriente envuelta en una montaña de burbujas durante un baño.

14.El último posteo de Kobe Bryant (@kobebryant)

El último posteo de Kobe Bryant (Fuente: @kobebryant)

Gigante, irrepetible, mágico y talentoso. Kobe Bryant marcó una era, supo dominar la jungla de la NBA durante años y erigirse en el heredero de Michael Jordan. Su impacto lo catapultó al olimpo de los grandes de todos los tiempos.

El último posteo que compartió el emblema de los Lakers se convirtió en una sensación, cuando originalmente se trataba de una foto más, aunque retrataba un instante alegre con otro crack como Lebron James. Una vez que el accidente se llevó la vida de Kobe, esta publicación creció exponencialmente hasta las 14 millones de me gusta.

13.Una campaña loable (@tentree)

Una campaña loable (Fuente: @tentree)

En este conglomerado de posteos exitosos, la mayoría proviene de actividades de famosos, de personajes que disponen de millones de fanáticos y una enorme trascendencia cotidiana. No obstante, existen algunas excepciones.

Este caso ratifica que no solo causa atracción la intimidad de las celebridades. Se trata de una campaña muy interesante que lanzó una empresa, que prometía la plantación de un árbol ante cada like. Por suerte, los internautas captaron la valía de la propuesta y superaron los 15 millones de me gusta.

12.Messi y su despedida sentida a Maradona

Messi y su despedida sentida a Maradona (Fuente: Instagram)

Lionel Messi irradia un halo de encanto singular que imanta a millones de almas en todo el planeta. El exorbitante talento del rosarino provoca amor por doquier y en todos los rincones del mundo conocen de sus gestas.

El astro sintió la pulsión de despedir al enorme Diego Maradona, cuando ese 25 de noviembre de 2020 ascendió al firmamento. Ese posteo de Lionel se configuró con dos fotos juntos y unas lindas líneas para expresarle su admiración y su respeto, que recibió más de 16 millones de likes.

11.Billie Eilish juega con los Grammys (@billieeilish)

Billie Eilish juega con los Grammys (Fuente: @billieeilish)

Este fenómeno pop que es Billie Eillish se refleja mucho en las redes sociales. La cantante construyó una popularidad gigantesca con su carrera precoz, que arrancó con un tema que compartió en Internet cuando tenía 14 años.

Con su postura peculiar, esa que se vincula con las características de las vivencias de los jóvenes, la artista cautivó a millones en todo el planeta, por eso muchos de sus publicaciones rompieron récords. En esta oportunidad, Eilish posteó una divertida imagen con sus cinco premios Grammys y recolectó 16 millones de likes.

10.Selena Gomez va a Italia (@selenagomez)

Selena Gomez va a Italia (Fuente: @selenagomez)

Selena, siempre Selena en lugares. La cantante dispone de la atención extrema de los internautas ante cada movimiento, por más cotidiano que sea, no es menester que se trate de alguna foto extravagante o una situación especial.

La texana decidió compartir con sus seguidores esa postal tan habitual de los que visitan la bellísima Venecia. Sentada en una de las tradicionales góndolas que recorren los canales de la ciudad italiana, y con una sonrisa tenue en su rostro fue suficiente para juntar 15 millones de me gusta.

9. Kylie disfrazada como Vengadores (@kyliejenner)

Kylie disfrazada como Vengadores (Fuente: @kyliejenner)

No es un error, otra vez surge en este listado la buena de Kylie Jenner y seguirá apareciendo por su sinergia en Instagram. Cualquier interacción de la empresaria en la plataforma activa las antenas de un innumerable número de personas en el mundo.

La media hermana de las Kardashian saltó a su feed a mostrar un momento familiar divertido, que también engloba excentricidades, porque tanto ella, como su esposo y su niña se disfrazaron con trajes mega alucinantes, con una manufactura digna de Hollywood. Así están rindiendo un homenaje a los Vengadores, hasta la bebe con el atuendo de Thor. Impresionante. Casi 10 millones de likes para esta instantánea.

8.Billie Eilish posando para Vogue

Billie Eilish posando para Vogue (Fuente: Instagram)

Listo, todo lo que haga Billie es tendencia, no hay dudas. La joven cantante, de apenas 19 años, sorprendió en esta ocasión por la apuesta a mostrarse en otra faceta, una mucho más cercana a la sensualidad.

Eilish se animó a posar para la edición británica de la revista Vogue, con un postura impresionante, en la antípodas a su look habitual de prendas holgadas. La norteamericana compartió una de las fotos de la producción y juntó velozmente más de 15 millones de me gusta.

7. Messi y el trofeo más soñado

Messi y el trofeo más soñado (Fuente: Instagram)

Justo él que se ha embriagado en las mieles de la gloria en infinidad de ocasiones, que ha conquistado el mundo y levantado decenas de trofeos. Justo Lío Messi necesitaba una copa, la anhelaba, la deseaba y la soñaba.

El astro disfrutó como un niño que recrea en la almohada una y otra vez ese momento. Al final llegó para Lionel su primer título con la Selección Argentina mayor y su posteo en el vestuario del Maracaná explotó en todas las latitudes con casi 22 millones de likes. ¡Se lo merecía como nadie!

6. Ariana y la noticia de su compromiso

Ariana y la noticia de su compromiso (Fuente: Instagram)

Corría diciembre del 2020, cuando Ariana Grande eligió una manera muy especial de comunicarle al mundo que se había comprometido con su novio, que habían sellado el amor para dar el paso hacia el altar.

Con una serie de fotos muy íntimas, de momentos de la pareja muy preciados, y sobre todo con una imagen del anillo espectacular que le obsequió su hombre, la cantante confirmó que se vendría la boda, que se celebró en mayo. La noticia pegó fuerte y se manifestó el impacto con más de 15 millones de likes.

5.Kylie Jenner y el saludo de cumpleaños a Travis Scott

Kylie Jenner y el saludo de cumpleaños a Travis Scott

Las redes sociales de Kylie ofician prácticamente como un reality, como una ventana hacia su vida y un puente directo a millones de personas. Jenner aprieta subir en su celular e inmediatamente se produce una catarata de interacciones.

En el contexto del cumpleaños de su marido Travis, la empresaria decidió armar un pequeño homenaje, como el que realizan la mayoría de los mortales, y compartió fotos y videos de su compañero de ruta. Claro que por la trascendencia de la pareja, el posteo alcanzó 16 millones de likes.

4. Billie Eilish y otra pose para Vogue

Billie Eilish y otra pose para Vogue (Fuente: Instagram)

Ok Billie hazlo de nuevo. Sí, la cantante aprovechó a full esa producción profesional y súper creativa de la revista Vogue para abastecer su feed. Todos quisieran protagonizar un momento de esos, en los que te visten con las mejores prendas, te peinan los peluqueros más talentosos y te maquillan como si tuvieran las manos de Dalí.

Por eso, Eilish utilizó otra imagen de esa sesión, aunque con un atuendo disímil, con unas prendas negras, con mucha elegancia y mucho sex appeal. Los fanáticos disfrutaron de esa postura tan especial y le regalaron 16 millones de me gusta.

3. El cumpleaños de Cristiano

El cumpleaños de Cristiano (Fuente: Instagram)

Una torta, una velita y una familia. Parece una escena normal, que sucede en todos los hogares del mundo. Pero nada es común en la extravagante vida de Cristiano Ronaldo, que transita por un carril especial siempre y sino lo manda a construir.

En ocasión de su cumpleaños, el portugués posteó una imagen sencilla, hasta con una definición algo defectuosa y bastante oscura, pero poco le importó eso a sus admiradores, que rápidamente reaccionaron al posteo hasta llegar a 15 millones de corazoncitos.

2.Selfie récord de Billie Eilish

Selfie récord de Billie Eilish (Fuente: Instagram)

¿Quién diría que una selfie en un baño rompería un récord? Suena extraño, hasta difícil de creer, pero sucedió. Claro que para que eso se cristalizara se necesitaba una figura magnética como Billie Eilish.

La cantante posteó una foto en un toilette, con un gesto muy suyo, con ese lenguaje corporal de cierta rebeldía o indiferencia al qué dirán. Lo llamativo en todo esto es que alcanzó el millón de likes en seis minutos, solo seis minutos y se convirtió en el posteo que llegó a esa cifra en menor cantidad de tiempo. Desde mayo a la actualidad ya superó los 23 millones de me gusta.

1.Kylie Jenner y Travis Scott muy cachondos

Kylie Jenner y Travis Scott muy cachondos (Fuente: Instagram)

No es que este medio se quedó sin ideas, acá se repite el fenómeno de Kylie Jenner. Esta mujer debería compartir sus habilidades para causar tanto rebote en las redes sociales, evidentemente posee la fórmula mágica.

En este caso, la empresaria decidió subir a su Instagram una foto provocativa, en la que aparece desnuda, aunque sin mostrar demasiado, abrazada a su esposo que está con el torso al aire. Los usuarios no obviaron la publicación y la llenaron con 15 millones de likes.