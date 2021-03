Las 25 transformaciones más increíbles de un actor para un papel de cine

Cuando un actor es ampliamente aclamado por su interpretación, no se trata simplemente de su talento natural. Es la dedicación lo que realmente inspira a los actores y actrices a profundizar en sus personajes y proyectarnos sus historias como espectadores.

Parte de su papel es transformarse de forma creíble en otra persona, lo cual requiere un esfuerzo físico. Desde perder o ganar peso de forma drástica, a ser irreconocibles con prótesis creíbles, lápiz de labios y pelucas. Veamos algunas de las más increíbles transformaciones de actores para roles en el cine.

25. Ewan McGregor (Fargo)

Comió de todo para hacer este papel. Literal bomba de carbohidratos.

Ewan McGregor vivía la vida de manera natural a sus 45 años cuando le informaron que tenía que engordar para su papel en Fargo. "Pedí un postre enorme y comencé a engordar a partir de ese momento. Empecé a comer todo lo que quería. Me aseguré de tomar carbohidratos con todo y patatas fritas con todo", dijo en una entrevista para Vulture en 2017.

24. Kit Harington (Pompeii)

Tres veces al día por sesis días a la semana fue al gimnasio Kit Harington para este papel.

Un dato interesante que se puede encontrar en IMDb es que Kit Harington se obsesionó tanto con hacer ejercicio para su papel de Milo en Pompeii que fue al gimnasio "tres veces al día durante seis días a la semana". Su entrenador tuvo que intervenir y detenerlo.

23. Robert De Niro (Toro salvaje)

“¿Un boxeador? ¿Una película de boxeo? Si no sé un carajo de boxeo”. Dicen que eso es lo que le respondió Martin Scorsese a Robert De Niro al ofrecer el papel.

Para su papel de Jake LaMotta en Toro slavaje (Raging Bull), un boxeador italoamericano de peso medio, Robert De Niro tuvo que someterse a una increíble transformación corporal. De Niro interpretó tanto la versión más joven del personaje como la más vieja, ya con sobrepeso. El actor tuvo que volver a Italia y comer pastas para ganar peso, según PK Baseline.

22. Rooney Mara (La chica del dragón tatuado)

Un cambio radical.

En una entrevista para la revista Vogue, Rooney Mara admitió que "pudo haber hecho un estilo de dieta". Mientras cenaba en un restaurante, Mara pidió un trozo de pescado pero "apenas lo tocó".

21. Edward Norton (Historia americana X)

Una actuación notable.

Para el papel de Derek Vinyard en Historia americana X (American History X), Norton tuvo que tomar proteínas e ir al gimnasio para conseguir ese aspecto de "cabeza rapada neonazi". Según Men's Fitness, Edward hizo ejercicios como sentadillas y prensas.

20. J.K. Simmons (Liga de la justicia)

Una máquina. Una bestia.

J.K. Simmons se puso en modo bestia para el papel del Comisario Gordon en la Liga de la Justicia (Justice League), según sugiere Men's Fitness. Contrató al entrenador personal Aaron Williamson, quien es un ex marino y trabajó con otras estrellas de Holywood como Zac Efron, Dwayne Johnson y Jamie Foxx.

19. Natalie Portman (El cisne negro)

Una dieta rigurosa para uno de los papeles inolvidables de esta actriz.

Natalie Portman soportó un difícil cambio para interpretar a una bailarina en El Cisne Negro (Black Swan). Perdió 20 libras después de llevar una dieta muy rigurosa, la cual consistía en zanahorias y almendras. Y pasaba ocho horas al día en los ensayos. "Hubo algunas noches en las que pensé que iba a morir, literalmente", le admitió a The Independent.

18. Anne Hathaway (Les Miserables)

"La idea era parecer casi muerta", dijo la actriz acerca de esta interpretación.

Anne Hathaway perdió 25 libras para protagonizar Los Miserables. "Tuve que obsesionarme con ello: la idea era parecer casi muerta. Definitivamente fue una ruptura con la realidad, pero creo que así es Fantine de todos modos", le explicó a HuffPost.

17. Ryan Reynolds (Blade: Trinity)

Seis días a la semana, y después de tres meses de entrenamiento, ganó 25 libras de músculo para este papel.

No lo creerías, pero Ryan Reynolds era un chico de fraternidad normal y corriente en su día. "Era bastante poco saludable. No me importaba lo que comía o lo que bebía", le admitió a Men's Fitness. Sin embargo, para el papel de Hannibal King en Blade: Trinity, Reynolds se ejercitó seis días a la semana, y después de tres meses, ganó 25 libras de músculo.

16. Michael Fassbender (Hambre)

El resultado del ayuno sumado a una serie de ejercicios, incluido yoga.

Michael Fassbender es conocido por haber perdido unas increíbles 42 libras para la película Hambre (Hunger). El actor tuvo que someterse a un ayuno de 900 calorías cada día y a ejercicios como yoga, saltos y caminatas.

15. Tom Hanks (Náufrago)

Tom Hanks tuvo que ganar y luego perder peso, dejarse la barba y no cortarse el pelo para ser el Náufrago.

Algunos tienen que perder peso y otros tienen que engordar para sus papeles. En el caso de Tom Hanks, para la premiada Náufrago, se trata de ambas cosas. Hanks engordó 50 libras para representar a un hombre de mediana edad durante la preproducción. Sin embargo, cuando comenzó la producción, perdió 55 libras y no se afeitó ni se cortó el pelo durante semanas, según confirmó WatchFit.

14. Zac Efron (Guardianes de la bahía)

El actor asegura que nunca volverá a tener el cuerpo como el de esta cinta-.

Zac Efron era conocido por tener un cuerpo musculoso de aspecto decente, pero cuando apareció como Matt Brody en Guardianes de la bahía (Baywatch), todo el mundo se sorprendió positivamente tras notar su forma física. Zac tuvo que mantenerse alejado del azúcar y los carbohidratos, además de seguir una estricta dieta mientras soportaba sesiones de entrenamiento extremas, según E! News.

13. 50 Cent (Todo se desmorona)

Luce irreconocible.

En 2011, el rapero estadounidense 50 Cent apareció en el papel principal de All Things Fall Apart. Interpretó a Deon, un jugador de fútbol americano al que le diagnostican un cáncer y, para ese rol, tuvo que perder alrededor de 60 libras, según le comentó al NY Daily News.

12. Chris Hemsworth (En el corazón del mar)

Un duro antes y después.

Chris Hemsworth perdió 15 libras durante el rodaje de En el corazón del mar. Interpretó a Owen Chase, un marino del siglo XIX. "Todos nos sentíamos como un grupo de supermodelos, tratando de bajar de peso para un espectáculo, o algo así", le dijo a Entertainment Weekly.

11. Tom Hardy (Bronson)

Otro cambio impactante.

Tom Hardy interpretó tanto a Michael Gordon Peterson como a Charles Bronson, pero para esos papeles no tenía ningún régimen oficial. "Hice ejercicios muy poco específicos, como flexiones, lagartijas, trabajo de abdominales y entrenamiento de resistencia. Además, para convertirme en Charlie Bronson tuve que ganar rápidamente mucho peso en los antebrazos, el pecho y el cuello", confesó en una entrevista con AskMen.

10. Matthew McConaughey (El poder de la ambición)

"Las hamburguesas con queso y la cerveza son suficientes"

Matthew McConaughey es conocido por su figura atlética, pero tuvo que cambiarla para el papel de Kenny Wells en El poder de la ambición (Gold). Tuvo que engordar 47 libras y le reveló a E! News que se le permitía beber lo que quisiera. "No tanto dulces. Las hamburguesas con queso y la cerveza son suficientes", afirmó.

9. Demi Moore (Hasta el límite)

Mentalidad de Navy SEAL

Interpretar a la primera mujer SEAL de la Marina en Hasta el límite (G.I. Jane) requirió un cambio en el estilo de vida de Demi Moore. Pop Workouts reveló que no solo tuvo que seguir una dieta y entrenar para ponerse en forma, sino que también tuvo que practicar artes marciales, incluso ser entrenada para una mentalidad de Navy SEAL, y afeitarse la cabeza.

8. Matthew McConaughey (El club de los desahusiados)

Perdió 12 kilos

Ya hemos mencionado el aumento de peso de Matthew McConaughey para su papel en El poder la ambición (Gold), pero para el rol de Ron Woodroof en El club de los desahusiados (Dallas Buyers Club) tuvo que perder mucho peso. Su personaje es un vaquero de rodeo diagnosticado de SIDA que descubre un medicamento prohibido, el cual puede ayudar a los pacientes a sobrevivir más tiempo. Al final, perdió 12 kilos para el rodaje, según Radio Times.

7. Jared Leto (El club de los desahusiados)

12 kilos menos para este papel.

Otro famoso actor que protagonizó El club de los desahusiados (Dallas Buyers Club) y que tuvo que superar un gran cambio de imagen, es Jared Leto. Para interpretar a Rayon, un transexual con VIH, Leto bajó 12 kilos. "Dejé de comer, no fue algo fácil de hacer", le contó en una ocasión a The Wrap.

6. Jonah Hill (Maniaco y Amigos de armas)

El peso de Jonah Hill ha variado a lo largo de su carrera. El público lo conoce por tener una figura robusta, pero finalmente tuvo que reducirla en 2014. Dos años más tarde, subió 12 kilos para interpretar al traficante de armas Efraim Diveroli en War Dogs, según Men's Journal. Luego, en 2018, sorprendió a todos con su delgada figura en la miniserie de televisión Maniac.

5. Jared Leto (Capítulo 27)

La talla a la que llegó Jared Leto para uno de sus últimos papeles podría parecer un poco intensa. Para interpretar al asesino de John Lennon en Capítulo 27 (Chapter 27), Mark David Chapman, Leto engordó 67 libras. Según LA Times, su peso corporal llegó al punto tal que el actor ya no podía caminar hasta el set.

4. Matthew Fox (En la mente del asesino)

Matthew Fox tuvo que perder casi una quinta parte de su peso para el papel de villano en En la mente del asesino (Alex Cross). "No podíamos someterlo a una dieta extrema y baja en calorías", le dijo su entrenador Simon Waterson a Men's Health. Fox entrenó muy duro y siguió una dieta equilibrada.

3. Chris Pratt (Guardianes de la galaxia)

¿Se imagina pesar 300 libras y tener el valor de audicionar para una película de Marvel? Eso es lo que hizo Chris Pratt antes de perder 60 libras en seis meses para conseguir el papel de Peter Quill/Star-Lord. Su dieta consistía en 4.000 calorías al día y mucha agua. "Estaba orinando todo el día, todos los días. Esa parte fue una pesadilla", le dijo Pratt a Men's Fitness.

2. Chris Hemsworth (Thor)

Chris Hemsworth se tomó muy en serio su trabajo cuando le dieron el papel de Thor, tanto que decidió convertirse en él. El actor comenzó a hacer ejercicio y se asoció con el ex SEAL de la Marina, Duffy Gaver. Se dieron cuenta que Thor rara vez se muestra sin camisa, pero que generalmente aparece sin mangas, sugieren desde Muscle and Fitness. Así, Hemsworth ganó 20 libras y añadió una gran cantidad de masa muscular a sus brazos.

1. Christian Bale (El maquinista)

Una manzana al día mantiene alejado al médico, ¿verdad?. Bueno, en el caso de Christian Bale, le valió el papel de Trevor Reznik, un maquinista con insomnio severo, en El Maquinista (The Machinist). Además, Bale solo pudo comer una lata de atún durante cuatro meses. Así, con dos tipos de alimentos al día, agua y café negro, perdió 63 libras.

