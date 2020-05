Las condiciones que deberán cumplir los colegios de Bogotá para el regreso a las clases

En Colombia la llegada del coronavirus generó varios inconvenientes. No solamente el plano de la salud ha sido afectado sino sectores como la economía, entretenimiento y educación se han visto afectados en medio de una pandemia que tiene en vilo al mundo entero.

Desde la Secretaría de Educación de Bogotá se encuentran estudiando la manera en la cual los alumnos podrán regresar a las clases de manera presencial, situación que se daría en los siguientes meses.

Edna Bonilla, funcionaria de este sector se encuentra analizando el panorama en otros países con el proposito de adecuarlo a la realidad colombiana.

"A mi me impresiona cuando dicen que vamos a volver a la normalidad, pero no. Vamos a volver a las aulas a una nueva realidad, será seguramente en el segundo semestre pero no va ser normalidad", sostuvo la secretaria de educación.

El regreso sería gradual teniendo en cuenta el distanciamiento social, lo que indicaría que en las aulas solo pudieran asistir 15 alumnos. "Seguramente nos va a tocar una semana va la mitad de los niños de un grado, la otra semana la otra mitad y estamos mirando cómo manejaríamos el tema de la alimentación escolar. Nos va tocar establecer unos turnos, siempre los mecanismos deben garantizar el bienestar de los niños, nos toca revisar como vamos a volver", sostuvo.

Lee También