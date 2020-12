Las cinco mejores peleas del 2020

El 2020 comienza a llegar su fin en lo que fue un atípico por la pandemia causada por el coronavirus. Sin embargar, en plena contingencia sanitaria el boxeo pudo vivir grandes peleas de boxeo con los nombres más importantes del deporte de los puños.

Debido a esto repasaremos los mejores enfrentamientos que se dieron en los últimos 12 meses donde Canelo Álvarez, Gervonta Davis y Tyson Fury fueron grandes protagonistas. Por otro lado, también hablaremos del combate que poco se esperaba, pero que terminó siendo una verdadera guerra sin cuartel.

Tyson Fury vs. Deontay Wilder

Fury y Wilder dieron un gran combate en febrero del 2020. (Getty)

Sin dudas que el año comenzó con los dos peleadores más importantes de los pesos completos cuando disputaron por el Título Mundial Pesado del Consejo Mundial de Boxeo. El combate tuvo todo lo que tenía que tener: una previa muy caliente, un pesaje con varios tiros de por medio, dos entradas épicas y un cierre dramático. Además, la sorpresa al ver ganar por KO7 al Rey de los Gitanos frente a Deontay Wilder, quien era considerado el pegador más temible del planeta.

Gervonta Davis vs. Leo Santa Cruz

Davis y Santa Cruz inauguraron el regreso del público en plena contingencia sanitaria. (As.com)

El Alamodome de San Antonio se vistió de gala para volver a recibir público en plena contingencia de sanitaria con un nuevo cruce entre Estados Unidos y México. El combate no tuvo una previa picante, pero en el ambiente se sabía que la pelea iba ser de alto vuelo. Y así fue ya que Leo Santa Cruz mostró su estirpe azteca, pero se encontró con maravillo uppercut de Gervonta Davis para cerrar de manera exitosa su primer gran prueba en su carrera.

Teófimo López vs. Vasyl Lomachenko

López y Lomachenko tuvieron un gran combate, pero a los fanáticos no terminó de convencer. (Getty)

Sin ninguna duda que en el peso ligero se esperaba este gran choque. Por un lado, el ucraniano que no era frenado por nadie, mientras que enfrente se encontraba un verdadero noqueador de la categoría. Sin embargo, el combate fue una partida de ajedrez, en la que cada uno pensaba que movimiento hacer, por lo que no tuvo grandes cruces, pero si tuvo como ganador a Teófimo López que develó las falencias de Vasyl Lomachenko.

Jose Zepeda vs. Ivan Baranchyk

El Chon se quedó con una pelea dramática. (Getty)

Octubre se predisponía para ser un gran mes porque reaparecerían Gervonta Davis, Vasyl Lomachenko, Teófimo López, Emmanuel Navarrete y entre otros grandes peleadores. Sin embargo, este periodo lo abrieron Jose Zepeda e Ivan Baranckyk en una pelea que prometía poco, pero en el segundo hubo varias caídas y con dramatismo en cada asalto. La victoria fue para el Chon por KO5.

Canelo Álvarez vs. Callum Smith

Canelo Álvarez cerró la pelea frente a Smith con un gran combate. (Getty)

El 2020 no había visto en las fechas más importantes, pero finalmente Canelo Álvarez tuvo un cierre a toda orquesta en el Alamodome de San Antonio, Texas. Una entrada épica con mariachis tocando The Final Countdown dieron el puntapié para darse cuenta que algo importante vendría. Luego en el ring el Tapatío le dio una lección de boxeo a un desconocido Callum Smith para consagrarse Campeón del Mundo Supermediano AMB, CMB y The Ring Magazine.

