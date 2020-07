Las reglas de la pelea de Mike Tyson: no habrá protección, ni jueces

El regreso de Mike Tyson se confirmó y a medida que pasan los días se van conociendo más detalles de la pelea que tendrá contra Roy Jones Jr. el próximo 12 de septiembre en el Dignity Health Sports Park, de California. Llegó la hora de hablar de las reglas.

Tyson, de 54 años, no pelea desde el 2005, mientras que Roy Jones también viene de una inactividad de dos años, por lo que varias reglas del combate se pensaron en protección de los dos boxeadores. Serán ocho rounds sin jueces: se descarta una victoria por decisión (unánime o dividida).

Julio Cesar Chavez y Mike Tyson (Getty Images)

“Tyson y Jones Jr. no llevarán protectores en la cabeza. Estarán usando guantes de 12 onzas y no habrá jueces presentes para anotar la acción”, afirmó Andy Foster, el director ejecutivo de la Comisión Atlética de California en el sitio web Boxingscene.

Foster agregó que "de esta manera no habrá un ganador, al menos que de alguna forma alguno de los dos sea noqueado o que uno de los dos no se considere apto para continuar”. También se hizo claridad que si alguno de los dos boxeadores es herido de gravedad se parará la pelea.

“Ambos somos luchadores consumados. Sabemos cómo cuidarnos ... estaremos bien. Confía en mí. Estoy buscando ser el 100% de Mike Tyson en el ring. No sé cómo tomarlo con calma, no se hacerlo de esa manera. No sé, Roy tendrá que lidiar con esto”, concluyó Mike Tyson.

