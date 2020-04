Laura Acuña explotó contra seguidora que criticó a sus hijos: "Por eso es mejor callarse"

Laura Acuña es una de las presentadoras más bellas y recordadas por todos los colombianos y siempre ha dado de qué hablar tanto en su vida profesional, como en la privada.

Actualmente, la hermosa mujer también hace parte del set de las renovadas Noticias RCN y también ha incursionado en otras secciones, no solo de farándula, si no también haciendo comentarios de política.

Así mismo, debido a sus compromisos comerciales, Laura es muy activa en sus redes sociales y publica bastante contenido, tanto patrocinado, como de ella, personal, y más ahora que está feliz con sus dos hijos.

A propósito de la fiesta de Pascua, la presentadora aprovechó para mostrar cómo se celebró esta fecha en su hogar y publicó una fotografía en la cual se ven sus hijos con huevos de pascua y disfrazados.

Ante esto, una de las seguidoras de Laura le comentó criticando el hecho de estar celebrando la Pascua, algo que no es muy común en Colombia. "Por mi parte no es envidia si no que son tradicciones, costumbres de otros países para que copiar cosas que nunca se han celebrado aquí en nuestro país", dijo la usuaria.

Laura Acuña se defendió con garras de las críticas por celebrar pascua. pic.twitter.com/pID5AyyRXg — Pille pues (@PuesPille) April 13, 2020

Pues Laura, no se contuvo, y estalló contra ella: "ud sabía que el papá no es Colombiano? No verdad? Pero además NO TIENE POR QUÉ SABERLO . Por eso es mejor callarse . Pero además , así fuera una cosa solo mía , no debe volverse un problema para nadie , si no les gusta y les molesta tanto , por qué no dejan de seguirme y ya? No lo celebren ustedes y punto! A mí me parece lindo y el significado que tiene me gusta aún más. Ah! Y hablando de costumbres de otros países , también celebro navidad o cree que el árbol es muy colombiano?".

