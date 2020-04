Le hace bien la cuarentena: el fotón de Valerie Domínguez

La hermosa barranquillera, Valerie Domínguez, se encuentra acatando, como todos, la medida preventiva del aislamiento obligatorio.

En este periodo de cuarentena, muchos han encontrado una forma para sobrellevarla y parece que la reflexión es, sin duda, una forma para olvidarse momentáneamente del encierro.

En redes sociales, la modelo subió un fotón con un mensaje bastante reflexivo. "Y si soltamos y nos permitimos sentir?No todos los días tengo taaanta energía! Hay días arriba y unos más abajo. Hay días en los que la situación me aturde, y la soledad me toca. Por más positiva y agradecida que quiera ser, hay momentos donde no veo lo bueno. Y saben que? También es válido permitirnos navegar esas emociones", escribió.

Seguramente, muchos dejaron de lado el mensaje y se centraron en la provocadora fotografía donde luce muy bella.

