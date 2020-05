Leo Santa Cruz y Gervonta Davis dan señales de que hay un acuerdo para este año

Sin ninguna duda Leo Santa Cruz es uno de los boxeadores que será recordado por las grandes batallas que libró cuando logró consagrarse campeón del mundo pluma. Ya como Campeón Super Mundial AMB Superpluma, tras lograr su cetro frente Miguel Flores, se le confirmó frente a quién realizará su próxima defensa y su rival ratificó la información.

Según las fuentes del portal The Athletic, el tetra campeón mundial mexicano habría llegado a un acuerdo con Gervonta Davis para realizar el enfrentamiento en el otoño de este año en las 130 libras luego de que haya pasado la pandemia. Esta información se encuentra en sintonía con lo comunicado por TUDN que dice que faltan ultimar detalles para que se firme y se oficialice el combate.

El estadounidense viene de consagrarse como Campeón Mundial Ligero AMB

Por otro lado, The Tank no negó esta información ya que publicó una foto de él y Santa Cruz en el que cita los escrito por el medio estadounidense sin decir nada al respecto, mientras que el peleador Azteca habló con FightHype y dijo que no quiere sea en las 135 libras porque daría ventajas y que la pelea tiene que darse.

Sin ninguna duda este combate será una gran prueba para los dos. Por un lado, demostraría si el Terremoto puede soportar la mano de un noqueador en las 130 libras, mientras que para Davis sería una oportunidad para dar muestras de que es un verdadero profesional, ya que siempre tiene problemas en dar la categoría, y si está a la altura de un peleador que se encuentra en plena actividad.

Cabe recordar que el Leo Santa Cruz ostenta un récord de 37 peleas ganadas, 19 por la vía de los sueños, una derrota por puntos frente a Carl Frampton y un empate. Por su parte, Gervonta, que viene de consagrarse Campeón del Mundo AMB Ligero frente Yuriorkis Gamboa, se encuentra invicto con 23 peleas ganadas, 22 por KO.



