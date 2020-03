Liam Gallagher lanza la versión de 'Wonderwall' para combatir el coronavirus

Luego de lanzar la bomba de un posible reencuentro de Oasis, Liam Gallagher volvió a ser protagonista en las redes sociales al presentar un nuevo hit para vencer el coronavirus.

Una de las principales medidas de prevención ante la pandemia por Covid-19 es lavarse constantemente y de manera correcta las manos.

Es así que el exvocalista de Oasis lanzó una nueva versión del éxito "Wonderwall" para invitar a sus seguidores a lavarse las manos de manera divertida, llamada "Wonderwhas".

A través de sus redes sociales, Liam publicó un video en el que se le observa cantando y lavándose las manos, muy a su estilo. "Nueva melodía WONDERWASH, vamos ya sabes", escribió.

El cantante inglés comienza entonando la primera estrófa de la melodía, "Today is gonna be the day...", sin embargo da un vuelco inesperado al ritmo de "whash your hands" (lava tus manos) en la recta final.

New tune WONDERWASH c’mon you know LG x pic.twitter.com/gGB1LyipB4 — Liam Gallagher (@liamgallagher) March 21, 2020

El tema de inmediato se ganó los elogios de sus seguidores, quienes aplaudieron que Gallagher se sumara a fomentar este hábito en la sociedad.

Hace apenas un par de días, el cantante se volvió tendencia en redes al proponer un reencuentro de Oasis para realizar un concierto benéfico.

“Escuchen, en serio, mucha gente se piensa que soy gilipollas, y soy un gilipollas bien guapo, pero una vez que todo esto se acabe necesitamos reunir a Oasis para un concierto benéfico. Venga, Noel, después podemos volver a nuestras increíbles carreras en solitario. Venga. Ya sabes”, escribió Liam en Twitter.

