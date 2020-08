Lina Tejeiro dio las características del hombre del cual se enamoraría

Lina Tejeiro es una de las actrices con mayor proyección en los últimos tiempos. Hace poco estuvo como protagonista de la serie Chichipatos, en la cual demostró todo su talento en la pantalla chica.

Si bien, este ha sido un año bastante duro, Lina en estos momentos se mantiene alejada a la idea de encarar una nueva relación luego de la experiencia que vivió con Andy Rivera.

Anteriormente, Tejeiro sostuvo que en este momento no se atreve a iniciar un nuevo camino amoroso y sostuvo que el tiempo será el compañero ideal para poder involucrarse sentimentalmente.

En redes sociales, sus fanáticos han sido muy curiosos y en estos días le preguntaron sobre las características que tiene que tener el hombre del cual se enamoraría. Allí aseguró que en este instante no se encuentra saliendo con nadie y tampoco hablando con ningún futuro romance.

"No tengo un prototipo de belleza exacta de un hombre que me guste. Para mí es muy importante la personalidad y obviamente fisicamente me tiene que atraer. Si es muy lindo pero no me hace reir, chau", aclaró.

