Lina Tejeiro fue sincera y dijo que le da gracia ver su cola un poco más grande

Lina Tejeiro se encuentra recuperándose luego de su operación de biopolímeros. La actriz volvió a las redes sociales para compartirle esta experiencia a sus seguidores.

Lina parece mantenerse alegre tras lo ocurrido y comenzó a bromear con su estado físico. "Tengo un problema renal.. renalgón", fueron sus primeras palabras.

"Todavía no he preguntado cuánto tiempo debo utilizar las espumas, pero sí me siento muy chistosa. No me imagino con el cu** así de grande", sostuvo en un mensaje donde evidentemente se la nota con buenos ánimos.

Por el momento, Tejeiro comparte con sus fanáticos las sesiones de su recuperación que constan con un proceso que dura 40 minutos en el cual le ponen una manta caliente en sus nalgas, continúa con el ultrasonido y finalmente llega la instancia más dolorosa, el drenaje .

