Lina Tejeiro habría revelado la razón por la que decidió dejar a Norman Capuozzo

Mucho se ha especulado sobre la posible causa que hizo que Lina Tejeiro y Norman Capuozzo terminaran su relación.

Aunque no se han conocido detalles de la ruptura, lo cierto es que ya no están juntos y fue la misma actriz quien confirmó que esta sola, otra vez. Ella y el agente de futbolistas decidieron alejarse y no se sabe si es por un tiempo o es definitivo.

De hecho, muchos creen que puede haber un "fantasma del pasado" que pudo haber intervenido en la relación. En los últimos días, van y vienen indirectas entre Lina y Andy Rivera, su expareja.

En todo caso, Lina Tejeiro puso un mensaje bastante diciente en su perfil de Twitter que podría ser la razón por la que dejó a Norman Capuozzo. Como es conocido, la actriz es una mujer sin pelos en la lengua y con una personalidad bastante picante.

Ella dejó a todos sus seguidores confundidos con el siguiente texto: "Mujer, si le duele tu libertad e independencia ahí NO ES!", sentenció. ¿Mensaje para Capuozzo?

Mujer, si le duele tu libertad e independencia ahí NO ES! — Lina Tejeiro (@Lina_Tejeiro) December 24, 2019

