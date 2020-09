"Pero cuando le daban uso...": Lina Tejeiro responde si sus ex la llamaron tras cirugía

Lina Tejeiro sigue su proceso de recuperación luego de someterse a una cirugía en sus glúteos para sacarse unos biopolímeros que tenía desde hace algunos años y le estaban trayendo muchas complicaciones de salud.

La actriz activó la herramienta de preguntas en sus historias en Instagram donde la interrogaron sobre muchas cuestiones acerca de lo que ha tenido que vivir en los últimos días y varias curiosidades acerca de su vida personal.

“No quiero ponerme implantes, no quiero hacerme nada más en mi cola. Solo voy a hacer mucho ejercicio para que siga creciendo y ya, pero no me tengo que operarme ni me voy a volver operar nuevamente”, indicó en una de sus muchas respuestas.

Sin embargo, hubo una que causó mucho la atención y fue cuando le consultaron que si sus ex han estado pendientes de cómo le ha ido después de la cirugía, a lo cual contestó que no, pero con bastante sentido del humor.

JAJAJAJA como pueden odiarla???? pic.twitter.com/WXYvwcSWw0 — daily blonde (@SofiaDuran98) September 24, 2020

"No, ninguno, ahí sí no aparecen, pero cuando le daban uso (risas). Mentiras, mentiras, le daban el uso y el abuso (más risas)", lo cual causó la risa de todos sus seguidores y se hizo tendencia en las redes sociales.

