Lina Tejeiro estalló en llanto contando por qué terminó con Andy Rivera

Los nombres de Lina Tejeiro y Andy Rivera siempre han causado revuelo en la farándula nacional ya que fueron una de las parejas más estables durante mucho tiempo, pero de un momento a otro todo murió.

En un principio, la actriz señaló que terminó con el cantante, pero nunca se aclararon los motivos, pero luego se le vio saliendo con el famoso agente de jugadores, Norman Capuozzo, pero duraron apenas unos meses.

A final del año pasado se empezó a rumorar que Lina y Andy estaban de regreso y se conocieron una imágenes en las cuales se les ve juntos, sin embargo el furor de ese tiempo pasó muy rápido y ahora la actriz decidió contarlo todo.

"Les repondo por el tema porque quiero que dejen de juzgarnos", empezó diciendo Lina. Pese a su regreso, la actriz aseguró entre lágrimas que “es difícil sanar y perdonar cuando te recuerdan el daño que te hicieron”, refiriéndose así a la persecución que vivieron a manos de varias personas en redes, en donde criticaban su amor sin conocer la historia que había detrás.

“El haber estado en otra relación si haber sanado mi corazón. Eso fue lo que pasó; tenía que decirlo. No es fácil, pero bueno, la gente es así, la gente disfruta de hacer daño. Es difícil cuando la familia no está de acuerdo", también afirmó.

Finalmente dijo: “Aunque uno diga que no duele, somos seres humanos. Pues bueno, por eso no estamos y no pudimos estar. No funcionó y así tiene que aceptarse. La ‘tusa’ más larga de mi vida se ha llamado Andy Rivera. Dejen de atacarlo y atacarme”.

