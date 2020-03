¿Se contagió? La razón por la que Linda Palma no salió más en Noticias Caracol

Mucho se especuló en redes sociales de un posible contagio de Coronavirus de Linda Palma. Ella se ausentó de su espacio habitual en el noticiero de Caracol Televisión y ahí surgieron los rumores.

Luego de tanta especulación, Linda Palma decidió grabarse y contar las razones por las que no estuvo y no volverá a estar en su sección informativa. Tiene que ver con la situación de salubridad, pero no porque se haya contagiado con Covid-19.

"Mi médico ya me dijo que no debía seguir haciéndolo; yo hago parte del grupo vulnerable, por mi estado de salud que ustedes ya conocen. Entonces, es mejor quedarme en mi casa aislada, evitar cualquier contacto físico... Sería terrible para mi".

Como ella mismo contó hace unos años, sufre de esclerosis múltiple. Esta condición médica la muy vulnerable y contraer Coronavirus. Por eso, aprovechó para mandar un mensaje de consciencia (sobre a todos los jóvenes) asegurando que esta pandemia "no discrimina a nadie".

El mensaje de Linda Palma en su Instagram oficial:

