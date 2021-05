No es de Lionel Messi, LeBron James o Tom Brady: el deportista mejor pago del 2021

El 2020 fue un año especial para la economía mundial y eso también incluye a los deportes. Es indudable que muchos equipos y franquicias sufrieron una gran disminución en sus ingresos debido al coronavirus, siendo uno de los motivos fundamentales la venta de entradas. Sin embargo, algunos deportistas siguen recaudando millones.

La revista Forbes, especializada en el mundo de los negocios y de las finanzas, elaboró un ranking especializado en el mundo deportivo, donde destacó a las diez personalidades que más dinero recaudaron en los últimos 12 meses. Para sorpresa de todos, aquel que se ubica en la punta de la pirámide no es ninguno de los deportistas ‘tradicionales’.

De acuerdo a los informes del año pasado, el deportista que más ingresos había tenido era Roger Federer. En este 2021, el tenista suizo fue destronado y cayó al séptimo puesto, donde mucho tuvo que ver al poco rodaje en el circuito que supo tener por culpa de una cirugía artroscópica en su rodilla derecha.

Los diez deportistas mejores pagos

#10 | Kevin Durant: 75 millones de dólares

Kevin Durant regresó a la actividad después de su lesión del tendón de Aquiles y, si bien nunca dejó de cobrar dinero, la rehabilitación lo había privada de realizar algunos trabajos extras a Brooklyn Nets. KD obtuvo unas ganancias de 31 millones de dólares como basquetbolista, mientras que embolsó otros 44 millones con su llegada a los medios de comunicación, producción en cortometrajes y una participación en Philadelphia Union de la MLS. Además, recibió ingresos de 15 millones de dólares después de la compra de Uber en Postmates, una startup que en la cual KD había invertido un millón en el 2016.

#9 | Tom Brady: 76 millones de dólares

Tom Brady es el claro ejemplo de longevidad. El quarterback de 43 años llegó a Tampa Bay Buccaneers, franquicia en la cual logró llevarla al campeonato en el Super Bowl. Su salida de New England Patriots se dio, claro está, debido al dinero que le ofrecían, una situación que cambió radicalmente en los Bucs. Allí, supo obtener 45 millones durante la temporada más primas y a eso le sumó acuerdos de patrocinio con Christopher Cloos y la marca de indumentaria Fanatics. Para no quedarse con menos, Brady lanzó una compañía de producción de películas y una plataforma NFT.

#8 | Lewis Hamilton: 82 millones de dólares

Lewis Hamilton obtuvo su séptimo título en la Fórmula 1 y alcanzó a Michael Schumacher, lo que a la postre le hizo obtener más ganancias a causa de premios. El piloto de Mercedes llegó a su pico de 82 millones gracias a una gran cantidad de bonificaciones a causa de los Grandes Premios obtenidos, sumándole una buena cantidad de patrocinios que incluyen a Tommy Hilfiger, Monster Energy y Puma.

#7 | Roger Federer: 90 millones de dólares

Roger Federer supo ser el deportista mejor pago en la última lista Forbes, pero ahora cayó al séptimo puesto por una razón: la lesión de rodilla lo sacó del circuito y sus ganancias como tenista fueron prácticamente nulas (300 mil dólares). No obstante, Federer se mantuvo en el Top-10 gracias a los acuerdos de patrocinios de marcas como Rolex, Credit Suisse y Uniqlo.

#6 | Neymar: 95 millones de dólares

Un nuevo año más, el París Saint-Germain se quedó en las puertas de la obtención de la UEFA Champions League. Lo que está claro es que, si llegó a esa instancia, mucho tiene que ver el juego de Neymar junto a Kylian Mbappé, quienes volvieron a obtener la confianza del conjunto parisino. El futbolista brasileño recolectó 75 millones a base de su contrato con el PSG, mientras que otros 19 llegaron por los distintos acuerdos con Puma y otras marcas que están interesados en su imagen.

#5 | LeBron James: 96.5 millones de dólares

LeBron James no solamente es el jugador más predominante de la NBA a sus 36 años, sino que también es un hombre de negocios. El jugador obtuvo 31.5 millones con Los Angeles Lakers en la última temporada, en la cual logró llevar a la franquicia a un nuevo campeonato. Fuera de la duela, James acordó un contrato con PepsiCo, abandonando Coca-Cola, y compró una pequeña participación en Fenway Sports Group, además de ser propietario de los Boston Red Sox, Liverpool FC y Roush Fenway Racing. Como si fuera poco, debutará en Hollywood con el lanzamiento de Space Jam: A New Legacy.

#4 | Dak Prescott: 107.5 millones de dólares

Dak Prescott luchó una infinidad de veces por un contrato valioso y finalmente Dallas Cowboys se lo dio. El quarterback obtuvo un bono por firmar de 66 millones, que llegó tras firmar la extensión de su contrato por un plazo de cuatro años y 160 millones. Además, entre los patrocinios más importantes se encuentran Sleep Number, 7/11 y DirecTV. Prescott sabe que invertir es importante y lo hico en cuatro ubicaciones de Texas de la cadena de restaurantes Walk-On's.

#3 | Cristiano Ronaldo: 120 millones de dólares

No hay ninguna persona en el mundo en tener más de 500 millones de seguidores entre Instagram, Twitter y Facebook. En el mundo de las redes, Cristiano Ronaldo es el más popular de todos y las marcas no paran de querer aparecer en sus distintos perfiles, pero a eso se le agrega su gran contrato con la Juventus de 64 millones anuales. Lógicamente, Cristiano también tiene firmado un contrato de por vida con Nike y está detrás del negocio CR7 de ropa, accesorios, hoteles y gimnasios de marca.

#2 | Lionel Messi: 130 millones de dólares

Lionel Messi atravesó el año más complicado de su carrera profesional, incluso por encima de aquellas finales perdidas con la Argentina. La Pulga admitió públicamente su deseo de salir del Barcelona, cuya renovación es toda una incógnita, aunque lo cierto es que en la última temporada logró embolsar la cifra de 97 millones. Messi, además, sumó otros 33 millones a su cuenta gracias a patrocinios, donde se encuentra incluido el contrato de por vida que tiene con Adidas, así como una línea de ropa diseñada por Ginny Hilfiger.

#1 | Conor McGregor: 180 millones de dólares

La sorpresa puede ser absoluta, pero es real que Conor McGregor es el deportista mejor pago en los últimos 12 meses. El luchador de artes marciales mixtas fue noqueado en enero del 2021, aunque logró sumar 22 millones de dólares solamente por presentarse. Ahora bien, cómo se explican los 180 millones de dólares y que lo colocan en el primer puesto del ranking según Forbes se basa en la venta de su marca de whisky, Proper No. Twelve. Esto refuerzan los patrocinios con DraftKings, el videojuego Dystopia: Contest of Heroes y la marca de estilo de vida Roots of Fight.

