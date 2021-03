Llegó la caja de Millonarios a Auronplay y explotó todo en las redes sociales

"Alguien me envió unos bits para que felicitara a Millonarios Fútbol Club, que es un club de Colombia, bueno y envié el saludo y me han seguido en Twitter y todo, ¡y tiene muchos seguidores, eh! Muy majo, creo que me quieren enviar una camiseta o algo así, así que la recibiré con gusto y os la enseñaré".

Esas fueron las palabras de Auronplay, uno de los gamers más importantes del mundo, luego de que hubiera un cruce de mensajes entre él y el club, en medio de lo que fue la contratación de Fernando Uribe, que se llegó a buen puerto por esos días.

Después de un poco más de dos meses, Millonarios cumplió su promesa y le envió la famosa caja con dos camisetas, varias imágenes montaje de Auron como si fuera jugador del club y un mensaje.

¡El club Millonarios también le ha enviado una nota a Auron!�� pic.twitter.com/ZfoLdlbboK — AuronPlay Updates (@AuronUpdates) March 26, 2021

Todo este contenido fue transmitido en directo por el gamer en su cuenta de Twich y mostró todo lo que le envió el equipo, lo cual hizo que hinchas de Millonarios e incluso de otros equipos felicitaran a los embajadores por el acierto en materia de marketing.

Junto con todo lo enviado a Auron se dio el anuncio de que ahora Millonarios abrió la posibilidad para que los hinchas en el exterior puedan comprar cosas del club y podrán acceder a los productos de la marca MFC.

