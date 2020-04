Llora la bella Italia: 727 muertes en las últimas 24 horas

¿Cuándo volverá a salir el sol? ¿Cuándo terminará esta pesadilla? ¿Cuándo volveremos a caminar por la bella ciudad? ¿Cuándo volveremos a ser nosotros? Esas, como tantas otras, son las preguntas que se hace todos los días Italia, uno de los países que más golpeado se encuentra por el coronavirus. Los números de contagiados y de víctimas aumenta de a miles todos los días. Y hoy, claro, no fue la excepción.

Según datos oficiales, hubo 727 muertes en las últimas 24 horas. El número total de víctimas fatales es de 13155. Durísimo. Además, también se detectaron 4782 nuevos casos confirmados de Covid-19, lo que eleva el número global en el país a 110574 casos. Pasan los días y esto no frena, se mantiene todo muy lineal y es lo que preocupa a las autoridades del país.

Como decimos siempre, lo que está pasando en Italia se puede utilizar como un paralelismo para hablar de España. Hubo 864 víctimas fatales en las últimas 24 horas. El número de víctimas fatales desde que comenzó la pandemia es de 9054 en el país, mientras que son 102136 los casos confirmados, 5872 los que han necesitado cuidados intensivos y 22647 los que yan han sido curados.

#COVID19 ☣️



���� Italia reporta 4.782 nuevos casos de Covid-19 elevándose la cifra total a 110.574 casos.



���� Italia reporta 727 nuevas muertes elevándose la cifra total a 13.155 muertos. pic.twitter.com/piFCvimB6h — COVID-19 TIME (@Covid19_Time) April 1, 2020

En Italia se habla mucho de que los contagiados son muchísimos más que los que aparecen en los reportes oficiales. Es una incógnita saber cuándo se volverá todo a la normalidad, siempre afrontando las consecuencias que deja una pandemia de este nivel. El país está en cuarentena, la gente se queda en sus casas, pero no logran bajar considerablemente las cifras.

Números. Más números. Lamentablemente, de eso se está tratando informar sobre este Covid-19. Lamentamos profundamente no poder llamar a todos por sus nombres. Hoy le toca a Italia, le está pasando a España, Estados Unidos no se queda atrás y Brasil va camino a eso. Ojalá, más temprano que tarde, termina esta pesadilla que no deja dormir al mundo entero.

