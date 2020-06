Lo puso en aprietos: Aczino nominó a La Chofis a cumplir un reto

Hace unos meses, Aczino dio a conocer su retiro del mundo profesional del freestyle. Su última competencia fue en la FMS Internacional, en la cual se coronó luego de destrozar a Chuty en la gran final. Sin embargo, el rapero mexicano seguriá ligado a la vida del freestyle, asistiendo a exhibiciones y compartiendo su música.

En esta ocasión, Mauricio Hernández apareció con un nuevo reto para algunos freestylers y jugadores de la Liga MX, el cual consiste en elegir la mejor rima de toda su carrera. El mexicano nominó a algunas personas que trabajan con Puma: Éder Dos Santos, Seo 2 El Guerrero, Desempacados, Legandary Kick SMX , Cacha y Eduardo "La Chofis" López.

Aczino ha nominado al jugador de Chivas debido a que, el futbolista del Rebaño Sagrado, tiene una gran relación con el rapero y le gustan las batallas de rap. Hasta el momento, La Chofis no ha decidido qué rima fue la que más lo hizo saltar.

El gallo que sí dio a conocer su postura es Cacha. El argentino nacido en la ciudad de Lobería, confesó cuál fue el acote que más le gustó por parte de Aczino. "Para ser original, no voy a elegir la mejor, sino la que más risa me causa, la cuál me incluye a mi".

La rima fue dicha en la final de la competencia "Titanes del Freestyle", entre Dominic y Sara Socas vs Cacha y Aczino. El mexicano y el argentino competían del mismo lado y salieron como ganadores de la competición.

