López-Gatell afirma que se dará la Fase 3 de contingencia de coronavirus en México

En la conferencia de prensa matutina realizada en el Palacio Nacional, el Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, comenzó a mencionar las medidas que se están tomando y se tomarán para evitar la masiva propagación del coronavirus en el pais.

Sin embargo, hizo énfasis en algo que debió repetir para que quedara bien claro: "La Fase 3 se va a dar". Se refirió a la etapas de contengencia de coronavirus en México. Hace sólo unos días, la Secretaría de Salud anunció el inicio de la Fase 2.

"La Jornada de Sana Distancia empezó el 23 de marzo y terminará el 19 de abril. No esperamos que pare el peligro o el riesgo. La Fase 3 se va a dar, es la de la máxima transmisión, la de máximos casos por día", dijo López-Gatell.

#ConferenciaPresidente | Jueves 26 de marzo de 2020 https://t.co/p2nb6vvMYN — Gobierno de México (@GobiernoMX) March 26, 2020

Además, el subsecretario habló sobre la situación económica del país y los problemas que deberá enfrentar en el futuro. "En México, desafortunadamente, la riqueza no es equitativa. La mitad de la poiblacion vive en condiciones de probreza. En una sociedad mas equitativa, se pueden apretas más las medidas sanitarias para q no se movilice la gente, porque hay capacidad de ahorro y de resistir".

Y agregó: "A pesar de ser la economía 14 del mundo, la situación de México no es igual. No se puede restringir la actividad económica porque podría producir un daño irreparable, el 50% de población vive al dia y no tiene capacidad d ahorro".

También volvió a recomendar y pedir que la gente se quede en su casa, respetando las medidas y consejos de Sana Distancia. "Para cortar con la transmisión, necesitamos que la gente no se mueve, no salga a trabajar, no esté en las escuelas. La epidemia no se quita de un dia para el otro".

