López-Gatell revela hasta cuándo se alargaría la cuarentena en México

La pandemia global por coronavirus sigue alargando sus cifras a través del territorio mexicano, dejando un saldo de 4,661 casos de contagios y 296 muertes. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el próximo jueves recibirá un diagnóstico final de parte de los expertos para conocer más sobre los efectos de la pandemia y el tiempo que le tomaría a al país retomar su rutina habitual.

Pese a que inicialmente se hablaba de que la cuarentena que regía al país duraría hasta la segunda semana de abril, el desarollo del virus y su expansión han generado dudas acerca de la cuánto tiempo más de aislamiento tendrán que guardar los ciudadanos para resguardarse de la enfermedad. Y según trascendió, el confinamiento podría prolongarse hasta inicios de junio.

Hugo López-Gatell

“Indiscutiblemente la frecuencia de contagios en abril será mayor y en mayo llegará un momento de máxima frecuencia de contagios, con ello mayor demanda de hospitalización y un creciente número de casos fatales y esto seguirá creciendo hasta llegar al momento cumbre de la epidemia, que posiblemente este entre la tercera semana de mayo y la primera de junio”, dijo el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell.

Para lograr una respuesta efectiva ante la pandemia de #COVID19 necesitamos del sentido de unidad, de coordinación, de integración y una actitud generosa donde el protagonismo pase a segundo plano. Ya suman 44 conferencias; no nos retiraremos del esfuerzo de informar claramente. pic.twitter.com/Of7OIfNDKU — Hugo López-Gatell Ramírez (@HLGatell) April 13, 2020

El timonel sanitario no quiso dejar nada a la intepretación, y reforzó el mensaje para que las personas no se confíen y no se arriesguen a dejar su hogares: "Se alarga la cuarentena hasta 31 de mayo o la primera semana de junio siendo la Ciudad de México y el Estado de México los que tendrán que esperar un poco más”.

Es perentorio mencionar que, tal como aclaró López-Gatell, el momento en que las autoridades decidan levantar la cuarentena no será de golpe, sino de forma gradual por diversos territorios del país.

