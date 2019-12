Como no podía ser de otra manera, el deporte más popular del mundo también se juega en los estadios más grandes e imponentes del planeta. Con diseños sorprendentes y capacidad para al menos 86.000 espectadores, estos campos están ubicados en diferentes partes del mundo. No todos ellos fueron construidos específicamente para albergar partidos de fútbol, pero con el tiempo lo han hecho en más de una oportunidad, hasta volverse una costumbre.

Antes de pasar a la lista, un caso en particular que vale la pena mencionar es el del Estadio Icónico de Lusail, el cual está en construcción para la Copa Mundial 2022 a disputarse en Catar. Tendrá una capacidad para alrededor de 94.500 personas, por lo que integraría este ranking si ya estuviese terminado.

Teniendo en cuenta que este listado es de diciembre de 2019, descubre cuáles son los 10 estadios de fútbol con mayor capacidad en el mundo.

10. Estadio Borg El Arab

Tiene una gran capacidad y un hotel para los conjuntos visitantes (Foto: @estadiosmundiales22).

Está ubicado en Alejandría, Egipto, y fue originalmente encargado como parte de un proyecto de cinco estadios en la candidatura del país para albergar la Copa del Mundo 2010. Cuenta con una capacidad para 86.000 espectadores y un hotel para los equipos visitantes.

Alberga la Copa de Egipto desde la temporada 2015/2016 y los juegos de la selección de fútbol del país. Además, tiene una gran pista de atletismo para las competiciones durante el verano.

9. Estadio Nacional Bukit Jalil

Fue sede de diferentes competiciones asiáticas.

Fue inaugurado en 1996 y está ubicado en Kuala Lumpur, Malasia. Es utilizado para los partidos de la selección de fútbol del país, además de haber albergado otros eventos como los Juegos del Sudeste Asiático 2001, Copa Asiática 2007 y el Campeonato de Fútbol del Sudeste Asiático, en 2004 y 2012.

Está en noveno lugar en la lista gracias a su capacidad para 87.441 espectadores. También cuenta con una pista de atletismo y hasta ha presentado espectáculos como Disney On Ice.

8. Estadio Azteca

Fue el primero en albergar dos finales de Copa del Mundo.

Es un ícono en cuanto a estadios de fútbol se refiere. Fue el primero en albergar dos finales de Copa del Mundo, en 1970 y 1986. Además, es sede del América y Cruz Azul, de la Liga MX, y la Selección de México.

Tiene una capacidad para 87.523 espectadores, siendo el tercer campo más grande del continente americano. Entre otras competiciones, también albergó partidos de Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Mundial Juvenil y Copa Oro de la Concacaf.

7. Estadio Wembley

Su apodo de "La Casa del fútbol" lo dice todo.

Conocido como “La Casa del Fútbol”, el estadio londinense fue demolido en 2002 y reinaugurado en 2007. Cuenta con una capacidad para 90.000 espectadores y alberga los partidos de la Selección de Inglaterra. También se utiliza para juegos de la FA Cup, la Community Shield y Copa de la Liga, además de encuentros por Champions League.

A pesar de su apodo, Wembley fue sede de varios duelos de fútbol americano, rugby y hasta peleas de boxeo. Como en todo estadio icónico, muchas de las bandas más emblemáticas de la historia dieron conciertos allí.

6. Estadio Rose Bowl

Es el segundo estadio con mayor capacidad en los Estados Unidos.

Ubicado en la ciudad de Pasadena, California, es el segundo estadio más grande de los Estados Unidos, aunque también el sexto con mayor capacidad en el mundo. Fue sede de numerosos partidos de Copa Oro de la Concacaf y de la Copa América Centenario 2016. Además, fue la casa de Los Angeles Galaxy de la MLS desde 1996 hasta 2003 y, más importante aún, albergó la final de la Copa Mundial 1994.

Cuenta con una capacidad para 92.542 espectadores y fue inaugurado en 1922. Entre otras actividades fuera del fútbol, se han disputado eventos de Juegos Olímpicos y definiciones de Super Bowl de la NFL.

5. Estadio Soccer City

Fue el estadio principal durante la Copa del Mundo 2010.

Construido en 1987, le hicieron grandes remodelaciones para el Mundial de Sudáfrica 2010, del cual fue sede del partido inaugural y de la gran final, entre otros. Está ubicado en Johannesburgo y tiene una capacidad para 94.736 espectadores.

Entre otros eventos futbolísticos, albergó un par de Copas Africanas de Naciones. También fue sede de algunos partidos del Rugby Championship de la Selección de Sudáfrica y recitales musicales.

4. Camp Nou

Su capacidad aumentará con la remodelación.

Inaugurado en 1957, el estadio del Barcelona es el campo específicamente para fútbol más grande del mundo. Tiene una capacidad para 99.354 espectadores, aunque en 2018 se aprobó un proyecto para aumentar ese número a 105.000. De esta manera, pasaría a ser el tercero con mayor capacidad.

Por supuesto que ha albergado todas las conquistas del Barsa a través de los años y contó con las presencias de los mejores jugadores de todos los tiempos, como Diego Maradona, Johan Cruyff y Lionel Messi.

3. Melbourne Cricket Ground

Tiene una capacidad superior a los 100.000 espectadores.

Como dice en su nombre, este estadio ubicado en Australia se utiliza principalmente para juegos de cricket. También ha albergado eventos de los Juegos Olímpicos, fútbol australiano y rugby. Aunque lo que nos importa, y por eso integra esta lista, es que se han disputado partidos de eliminatorias para la Copa del Mundo y juegos de la selección de fútbol del país.

Tiene una capacidad para 100.024 espectadores. El récord de asistencias durante un encuentro de fútbol se logró durante un amistoso entre el Manchester City y el Real Madrid, en 2015, en el que se llegó a 99.328 personas.

2. Estadio Michigan

Ha sido sede de varios partidos entre los equipos más importantes de Europa.

Ubicado en Ann Arbor, es el estadio más grande de todo el continente americano y el segundo con mayor capacidad en el planeta. Tiene una capacidad para 107.600 personas, aunque algunos reportes indican que llega hasta 113.000.

Se identifica principalmente por albergar los partidos de los equipos universitarios de los Michigan Wolverines. Pero en los últimos años, también ha sido sede de algunos amistosos entre conjuntos de fútbol europeos. El primero fue entre Real Madrid y Manchester United, en 2014, el cual tuvo una asistencia de 109.318. Asimismo, han jugado Real Madrid vs Chelsea, Manchester United vs Liverpool y Barcelona vs Napoli.

1. Estadio Reungrado Primero de Mayo

Cuenta con 114.000 asientos para los espectadores.

Construido en 1989, el estadio ubicado en Pionyang, capital de Corea del Norte, es el campo con mayor capacidad en todo el mundo. Cuenta con un espacio total de 207.000 metros cuadrados y asientos para 114.000 personas. Además de fútbol, el Primero de Mayo alberga otras actividades, como atletismo, gimnasia artística, lucha profesional y coreografías festivas.

Durante el mayor evento de lucha profesional en 1995, el cual duró dos días, el estadio tuvo una asistencia de 150.000 personas el primer día y 190.000 el segundo, según las autoridades locales.

