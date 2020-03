Los 10 secretos del éxito para trabajar desde casa en tiempos de Coronavirus

Mientras el mundo se encuentra en crisis por la pandemia de Coronavirus, se ha comprobado que la cuarentena es el método más eficaz para detener la propagación del virus, es por eso que algunas empresas han facilitado a sus empleados un aislamiento de 15 días mediante el conocido "Home Office".

Trabajar en casa es la fantasía de muchos; evitar el tráfico en las mañanas o no verle la cara a nuestros jefes puede ser tentador al principio, pero lo cierto es que desarrollar labores desde la comodidad del hogar puede transformarse en una pesadilla si no logramos organizarnos y ser metódicos.

A continuación te entregamos los mejores consejos (¡comprobados!) para hacer tu trabajo y ser productivo bajo tu propio techo, sin caer en el letargo y la procrastinación.

1- ¡No confundas el aburrimiento con hambre!

Mantén tus horarios para comer.

Tener la cocina y la despensa a dos pasos es extremadamente tentador; comer en respuesta a una gama de emociones negativas, tales como ansiedad, depresión, cólera y soledad es algo habitual, en especial en situaciones intensas como la que vivimos hoy con la pandemia de COVID.

Entonces, ¿qué hacemos? Delimita horarios para comer; desayuno, pequeña colación saludable, almuerzo, pequeña colación de media tarde y cena. Y ten presente que sentir una montaña rusa de emociones está bien, es normal, pero intenta identificar esos momentos, y en caso de sentir la necesidad imperiosa de comer podemos optar por lo más sano: fruta, jugo o, incluso un vaso de agua de forma pausada y tranquila. De este modo, podemos superar la crisis.

2- Ducha caliente

Comienza el día con un baño caliente.

Empezar el día bañándonos puede parecernos innecesario si no saldremos de casa, pero está comprobado que el agua caliente nos permite un baño a profundidad que nos hace sentir realmente limpios. La seguridad de que nuestro cuidado personal es adecuado nos permite proyectar una buen imagen personal, que a la postre nos refuerza el autoestima y nos permite realizar un mejor trabajo.

3- ¡Vístete!

¡No trabajes en pijama!

Comprobado: no existe prenda más cómoda que el pijama, eso no es discutible. Pero también está probado que quedarse en pijama todo el día "engaña" a tu mente y la pone en modo aletargado, diciéndole que es día domingo y no tienes nada que hacer, en cambio si te pones ropa (¡nadie dice que sean tacos o corbata!) tu cerebro asume que está listo para comenzar el día y se pone en modo activo para entrar en la rutina del trabajo.

4- Sal de la pieza

Trata de no estar en el mismo lugar donde duermes.

El espacio para dormir es sagrado. Los investigadores a lo largo de los años han sugerido que el lugar donde está tu cama debe ser lo más sencillo posible, para que nuestro cerebro lo identifique como "lugar de descanso", y no un sector para ver televisión o hacerse la manicura.

Dentro de nuestras posibilidades, hay que buscar un rincón de la casa específicamente para trabajar; incluso puede ser la mesa del comedor. Si trabajamos en el sillón o la cama, nuestras neuronas asumen que estamos en modo descanso y nuestra productividad baja de manera notable.

5- Date una pausa

No es conveniente trabajar sin dispejarse.

Es difícil pasar de los trágicos titulares relacionados con el COVID-19 a la alta concentración necesaria para trabajar, así que no te sientas culpable y tómate una pausa, lee un libro durante 15 minutos o bebe un té.

Después de leer o escuchar noticias y debes retomar el trabajo, comienza con cosas básicas que no requieran mayor concentración; responder correos electrónicos sencillos, leer un informe interesante, etc. Eso ayudará a desviar su atención de las noticias al trabajo. Luego, después de haber realizado las labores sencillas, comienza a retomar las más complejas.

6- La regla de las 4 C

Hay que comunicarse con el equipo de trabajo.

Compromiso, cumplimiento, colaboración y comunicación. Estas cuatro cosas son esenciales en cualquier equipo de trabajo, pero cobran más relevancia en situaciones de emergencia como la que vivimos hoy con la pandemia por Coronavirus. Si un compañero sufre una crisis de ansiedad, mostrémonos dispuestos a ayudar dentro de nuestras posibilidades. No asumamos cosas, comuniquémonos; cumplamos con las tareas requeridas para el día y de seguro tendremos una jornada satisfactoria.

7- No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy

Porgrama tus tareas y no las pospongas.

Acumular trabajo es la peor idea para el Home Office. Si acabamos de comenzar a hacer laborar desde casa, quizá todavía no nos hemos percatado de las distracciones alrededor; familia, mascotas, el celular, incluso el internet, porque ahora no habrá jefe vigilando cuánto tiempo pasamos en Facebook. Todas estas cosas nos hacen "patear" para más tarde las labores, lo que a la larga nos causará ansiedad y mal dormir.

Hacer una programación de nuestro tiempo nos ayudará a establecer límites y fechas en que debe "entregar" el trabajo. Designar tiempo de inicio, desarrollo y fin de cada tarea hará más realista nuestro calendario y nos motivará a cumplirlo.

8- La tecnología es tu amiga

Utiliza apps y plataformas para organizar tu trabajo.

Hoy en día, la tecnología nos ofrece infinitas oportunidades a la hora de gestionar nuestro día laboral. Hay aplicaciones y plataformas web gratuitas que permiten organizar el trabajo en equipo de manera efectiva, organizar teleconferencias, enviar y compartir archivos de gran tamaño, entre otras funcionalidades.

No temas preguntar a tu jefe o compañero si utilizan alguna herramienta tecnológica que los ayude a gestionar mejor su trabajo desde casa.

9- Limpia tu escritorio

Deja tu espacio de trabajo limpio y ordenado.

Trabajar en la mesa del comedor no justifica hacerlo entre tazas, platos y cubiertos. Limpiar y preparar el lugar donde vas a instalar tu computadora es vital para poder concentrarte y aumentar tu productividad.

Si te ayuda, puedes encender una vela aromática para ayudar a relajarte y no trabajar en medio del olor de la sopa que está preparando tu papá en la cocina.

10- Home Office no significa vacaciones

Dedícate a tus tareas como lo harías en la oficina.

Entender y visualizar que el aislamiento es para evitar la propagación de Coronavirus y no vacaciones pagadas, nos ayudará en demasía a la hora de desempeñarnos en las labores que se nos piden en nuestra empresa o lugar de trabajo.

El tiempo y dedicación a nuestras tareas debe ser igual que el que dedicamos estando en la oficina; sentarse a ver la telenovela mientras miramos de reojo el computador es la fórmula para el fracaso.

Si seguimos los consejos y somos conscientes y exigente con nosotros mismos, de seguro tendremos una exitosa y productiva cuarentena.

Aprender a identificar nuestras emociones y delimitar nuestros horarios y funciones nos ayudará y permitirá que el Home Office no sea una pesadilla, sino una oportunidad de cumplir con nuestro trabajo desde el confort de nuestro hogar mientra, al mismo tiempo, salvamos el mundo de la pandemia.

Lee También