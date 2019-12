Las mejores ligas de Europa cuentan con los equipos más poderosos y los delanteros más letales del mundo. Al tratarse de jugadores ofensivos, muchas veces sólo se tienen en consideración sus habilidades a la hora de definir, pero esa es la principal de varias características por las que los futbolistas que mencionaremos a continuación son una verdadera amenaza para cualquier rival.

No todos cuentan con las mismas habilidades. Algunos de ellos usan su velocidad para dejar oponentes en el camino, mientras que otros tienen una potencia física con la que cubren el balón antes de convertir. Y lo que tienen en común, por lo menos los de mayor edad, es que han sabido mantenerse en la elite del fútbol durante varios años, y continúan haciéndolo.

Letales a la hora de definir y, muchas veces, imparables cuando encaran, aquí están los 15 delanteros más temidos por los defensores rivales en el mundo.

Raheem Sterling

Sumó goles a su estilo de juego para ser un verdadero peligro para los oponentes.

El extremo inglés supo destacarse, en los años que lleva como profesional, por su magnífica velocidad. Sin embargo, con el paso del tiempo, Sterling supo incorporar a su juego algo de lo que no estaba muy acostumbrado a hacer: convertir goles. Ya se volvió costumbre para él estar entre los máximos anotadores del Manchester City cada temporada, por lo que también se transformó en uno de los delanteros más peligrosos del planeta.

Roberto Firmino

Participa mucho en el juego de equipo y la creación de ataques.

Puede que no aparezca entre los máximos anotadores durante la temporada, pero el estilo del brasileño ayuda al Liverpool a triunfar como lo hace. Gracias a sus habilidades con la pelota, Firmino no es el típico centrodelantero. Junto con sus compañeros de ataque Sadio Mané y Mohamed Salah, su trabajo se destaca principalmente por sus participaciones a la hora de generar jugadas.

Romelu Lukaku

Recuperó su nivel al sumarse al Inter.

Su paso por el Manchester United no fue el esperado, lo que llevó a que sea transferido. Pero logró recuperar su nivel y olfato goleador en el Inter de Milán, a donde arribó para reemplazar a Mauro Icardi. Su potencia física lo vuelven uno de los delanteros más difíciles de detener cuando se trata de marcar cuerpo a cuerpo, y también cuenta con una muy buena altura para ser una amenaza constante en el juego aéreo.

Mohamed Salah

El egipcio es uno de los futbolistas más desequilibrantes en la actualidad.

Sus actuaciones en el Liverpool lo han puesto entre los jugadores más desequilibrantes del mundo. Cuenta con una gran velocidad, calidad a la hora de pasar el balón y un regate difícil de percibir. Por si fuera poco, también es un gran definidor, cabeza fría, sin ponerse nervioso cuando se ubica frente al arco o patear desde lejos del área. Además, como delantero zurdo, su posición de extremo por derecha le permite encarar para el medio y disparar.

Karim Benzema

Ganó protagonismo en el Madrid con la salida de CR7.

Nadie duda de las cualidades del centrodelantero francés, pero empezó a ganar mayor protagonismo en el Real Madrid desde la salida de Cristiano Ronaldo a la Juventus. Con la partida del portugués, Benzema se volvió el referente de ataque del equipo capitalino y consiguió el reconocimiento que merece por los más de 10 años que lleva en la Casa Blanca. Además, su olfato goleador permanece impecable.

Pierre-Emerick Aubameyang

Es un excelente goleador que también cuenta con muy buena velocidad.

Luego de varias exitosas temporadas con el Borussia Dortmund, el gabonés pasó al Arsenal en busca de un nuevo desafío, a la mitad de la temporada 2017/2018. Y no decepcionó. Rápidamente se volvió el mejor delantero del equipo y, también, uno de los más talentosos en la Premier League. Además de contar con un preciso olfato goleador, Aubameyang se destaca por su velocidad y habilidades con el balón.

Luis Suárez

Pasan los años y Suárez sigue siendo un arma letal del Barcelona.

Su edad no le impide ser uno de los delanteros de área más letales del planeta. Puede que ya no cuente con la velocidad de antes, pero continúa siendo una verdadera amenaza para cualquier equipo. Su potencia y físico lo vuelven un rival muy difícil de marcar, aunque también cuenta con un disparo potente por el que no es conveniente dejarle espacios. Por si fuera poco, es el encargado de ejecutar los tiros libres en la selección uruguaya.

Kylian Mbappé

Su velocidad y talento para convertir goles lo vuelven una amenaza constante para cualquier oponente.

La joven estrella del Paris Saint Germain dejó de ser una promesa hace ya unos años. Su capacidad para combinar sus habilidades y velocidad lo vuelven una amenaza constante para los rivales. Por si fuera poco, también es un fantástico goleador, tanto en el PSG como en la Selección de Francia. Todavía tiene toda su carrera por delante, por lo que lo seguiremos disfrutando en las canchas por mucho tiempo.

Harry Kane

Demuestra cada temporada que es uno de los mejores centrodelanteros del mundo.

Todavía le quedan algunos años hasta llegar a los 30, pero el centrodelantero del Tottenham hace tiempo que es todo un referente en su equipo y la selección inglesa. Siempre termina entre los máximos anotadores de la Premier League, y también consiguió la Bota de Oro en el Mundial de Rusia 2018. Lo más destacado de Kane, es que sigue manteniendo su nivel con el que se transformó en uno de los mejores delanteros del planeta en sus primeros años como titular indiscutido en los Spurs.

Sadio Mané

Participa en la creación de jugadas y define muchas de ellas.

Probablemente se trate de uno de los jugadores que más progresó en los últimos años, volviéndose de los mejores delanteros del planeta. Se adaptó perfectamente al esquema de Jürgen Klopp en el Liverpool y es una amenaza constante para los defensores rivales. Al desempeñarse como extremo, también participa de la creación de las jugadas, y en muchos casos es él quien las finaliza. Tiene un muy buen olfato goleador, sin ser egoísta con sus compañeros cuando llega el momento de definir.

Sergio Agüero

Es el máximo goleador de la historia del Manchester City.

Las actuaciones del delantero argentino en el Manchester City desde su arribo en 2011 han sido de todo menos decepcionantes. Es el máximo goleador de la historia del conjunto inglés y, aunque el equipo incorpore delanteros para pelearle el puesto como el centro atacante titular, el Kun demuestra año tras año por qué es de los mejores futbolistas del mundo. Participa del juego, cuenta con un muy buen control del balón y sabe dónde ubicarse en el área rival para anticipar y ganarle la posición a los rivales al momento de definir.

Neymar

Sus movimientos parecen impredecibles para cualquier rival.

Una particularidad del crack brasileño es que muchas veces sus movimientos terminan siendo impredecibles para los defensores rivales. Su control del balón es admirable y, combinado con su velocidad, se vuelve un arma letal a la hora de atacar. Además, cada temporada la termina con un fantástico promedio de gol. Neymar se destaca actualmente por sus actuaciones en el Paris Saint Germain y en la Selección de Brasil, pero también lo ha hecho tanto en Barcelona como en su primer equipo, el Santos.

Cristiano Ronaldo

Es el máximo goleador de la historia de la Champions League.

Es el máximo goleador de la historia de la Champions League y cuenta con cinco premios de Balón de Oro. Haber dejado el Real Madrid después de nueve temporadas no impidió que continuara destacándose en el fútbol mundial. Con la Juventus sigue siendo letal a la hora de definir, aunque ya no cuenta con la velocidad que tenía durante sus primeros torneos como profesional. CR7 sigue siendo una de las mayores amenazas para los defensores rivales, sobre todo porque que año a año se esfuerza por ser el mejor.

Robert Lewandowski

Su capacidad para marcar goles parece mejorar año a año.

El atacante polaco siempre fue considerado uno de los delanteros más letales del planeta, pero sus actuaciones recientes hacen parecer casi imposible para los rivales evitar que convierta. Se podría decir que es el mejor centrodelantero en la actualidad y parece mejorar cada año. Además de haber sido cuatro veces máximo anotador de la Bundesliga, Lewandowski es el referente de la línea ofensiva del Bayern, participando en la creación de jugadas y, por supuesto, definiendo la mayoría de ellas.

Lionel Messi

Tiene regate, velocidad, definición y una cantidad de goles convertidos envidiable.

Sus seis premios de Balón de Oro al mejor jugador del mundo lo dicen todo. Durante todos estos años que disfrutamos a la Pulga brillando con el Barcelona, pudimos apreciar diferentes cualidades que lo vuelven el delantero más temido por los rivales. Su velocidad en espacios reducidos, la facilidad con la que puede quitarse a sus oponentes de encima y su magnífica precisión para definir, son sólo algunas de sus características.

Fue seis veces máximo goleador de la Champions League y otras seis de La Liga de España. A todo esto, hay que agregarle su capacidad para ejecutar tiros libres, algo que fue perfeccionando con el tiempo y hoy es un riesgo para cualquier equipo rival.

