Ser uno de los deportistas más destacados del planeta no es tarea fácil. Sin embargo, para estos atletas, ser una figura reconocida no es suficiente, también sobresalen por estar siempre a la moda y marcar tendencia con sus estilos a la hora de presentarse en público.

La famosa revista Sports Illustrated armó un panel de expertos junto al Centro de Diseñadores de Moda de América (CFDA) para escoger a los deportistas con más estilo a la hora de vestir. No sólo se tuvo en cuenta lo que estos atletas usan, sino también el cuándo, dónde y por qué lo usan.

¿Ya tienes alguna idea de quiénes se trata? Les mostramos a los 25 deportistas más elegantes y a la moda del mundo.

25. Serge Ibaka

Sus compañeros los llaman el Chico de la moda.

El jugador de los Toronto Raptors suele utilizar sacos y mezclar colores. Elige looks muy llamativos y hasta reconoció que sus compañeros de equipo lo llaman “The Fashion Guy” (El chico de la moda).

Su intención no es imponer una moda. Incluso, señaló que imita a las personas mayores del Congo, donde nació, quienes visten con trajes coloridos y zapatos. Además, cada vez que viaja a una ciudad, trata de incorporar estilos de la misma a su guardarropa.

24. Neymar Jr.

Se caracteriza por su estilo informal y sencillo.

Vestirse de manera informal no quiere decir que uno no esté a la moda. Un claro ejemplo de esto es la estrella brasileña del Paris Saint Germain. El delantero suele utilizar ropa con muchos logos de diseñadores y con un estilo sencillo.

Desde hace años que Neymar se preocupa por su apariencia, tanto dentro como fuera del campo. Además de su vestimenta, también le presta mucha atención a sus peinados.

23. Ashlyn Harris

Harris (izquierda) habla al público durante el 2019 Glamour Women Of The Year Awards.

La guardameta de la Selección Femenina de Estados Unidos utiliza su propia percepción de la moda en su estilo andrógino para mezclar y combinar vestuarios de distintos diseñadores, agregándoles accesorios deportivos.

Según ella, cada día es diferente, y expresa su humor con su vestimenta. No suele fijarse en lo que está a la moda en el momento en que la usa, simplemente trata de ser auténtica.

22. DeAndre Hopkins

Los expertos consideran que tiene un estilo envidiable.

El receptor de los Houston Texans fue elegido entre los primeros 25 por su estilo único y, según los expertos, envidiable. De alguna manera, Hopkins consigue combinar piezas lujosas de diseñadores famosos con opciones más informales.

Sin dudas, se trata de otro atleta que siempre quiere verse bien a la hora de estar en algún evento o frente al público. ¿Qué opinas de su estilo?

21. Bryce Harper

Mezcla atuendos elegantes con ropa casual.

Se destaca por lo pulcro que es con su apariencia. El hombre de los Philadelphia Phillies de la MLB siempre se presenta en público con su barba y cabello perfectamente cuidados.

Aunque no hay que dejar de lado su vestimenta, la cual complementa su estilo. Suele utilizar ropa casual de calle mezclada con trajes elegantes.

20. Iman Shumpert

Shumpert y su esposa Teyana Taylor.

Además de ser uno de los deportistas más a la moda del momento, el jugador de baloncesto tiene su propia marca de ropa llamada Centerpiec. En ella vende pantalones, sudaderas, camisetas y más.

En cuanto a su estilo personal, tanto él como su esposa, Teyana Taylor, mezclan piezas que estén a la moda de una manera arriesgada, pero llamativa.

19. Jamal Adams

Busca marcar tendencia con sus atuendos.

Al momento de elegir una vestimenta apropiada, el jugador de los New York Jets trata de ser único a su manera y diferenciarse del resto de los deportistas. Considera a la moda como un deporte y siempre quiere destacarse.

Suele buscar atuendos que hasta el momento no había visto para marcar una nueva tendencia en la moda. Además, tiene un objetivo personal: ser el jugador mejor vestido de la NFL.

18. Nick Young

Se impuso como uno de los marcadores de tendencia y tiene su propia línea de ropa.

El jugador de baloncesto fue uno de los primeros de la NBA en mostrar un estilo poco convencional. Y sin dudas funcionó, ya que otros deportistas comenzaron a seguir sus pasos cuando de la moda se trata.

Young tiene su propia marca, llamada Most Hated. Por supuesto que también suele utilizar piezas de su línea de ropa para promocionarla.

17. DeAndre Jordan

Combina diferentes estilos y utiliza muchos accesorios.

El hombre de los accesorios. Siempre se lo ve en público usando sombreros, joyas, bolsos y más. Tiene un estilo de moda ecléctico, por lo que combina piezas de diversas influencias.

Seguir las tendencias del momento no es algo por lo que el jugador de los Brooklyn Nets se preocupe demasiado. En todo caso, mezcla lo nuevo con lo vintage.

16. Antonio Brown

Suele utilizar cadenas y abrigos de piel.

No hay manera de que el ex receptor de los New England Patriots y Oakland Raiders deje de llamar la atención. Además de su vestimenta particular, la cual suele incluir abrigos de piel, tiene la costumbre de deslumbrar con sus estilos de peinado.

Utilizó innumerables cortes tanto de cabello como de barba, los que combinados con sus cadenas se volvió una importante figura deportiva de la moda.

15. Cam Newton

Tiene un estilo de la moda único e impredecible.

Es toda una incógnita cómo estará vestido el quarterback de los Carolina Panthers la próxima vez que aparezca en público. Su estilo es único e impredecible, y también poco usual.

Suele utilizar accesorios como sombreros, pañuelos, moños, y más. A veces usa trajes y otras aparece de manera más informal con shorts y camisetas. También se lo vio muchas veces con camisas desabrochadas.

14. Travis Kelce

Está pendiente a las últimas novedades de la moda.

Llama la atención por estar siempre vestido con lo último de la moda, un estilo que le sienta muy bien y, para los expertos, se destaca por lo bien que luce.

El jugador de los Kansas City Chiefs suele aparecer en público con lentes oscuros, y con ropa y trajes estampados.

13. Kelly Oubre Jr.

Se destaca en la NBA por su particular estilo.

El hombre de los Phoenix Suns introdujo un nuevo tipo de estilo swagger a la NBA, en el que combina de todo un poco. Es informal, pero elegante, y nervioso, pero a la vez muy divertido.

Fue pasante de Esquire (revista de moda masculina) y embajador del Consejo de Diseñadores de Moda de América.

12. Von Miller

Demuestra confianza con su estilo.

Además de ser uno de los mejores defensas de la NFL, el jugador de lo Denver Broncos fue elegido entre los deportistas más a la moda del mundo. Su estilo demuestra la confianza que tiene en él mismo.

Suele ser excéntrico con su vestimenta, combinando desde sombreros de vaquero hasta cinturones con tachuelas y cadenas de oro.

11. P. K. Subban

Elige su vestimenta de acuerdo a lo cómo que se siente usándola.

Suele combinar lo clásico con un toque creativo de su parte. Aparece con trajes y tapados, pero también utiliza sombreros y colores llamativos.

El mismo Subban confirmó que trata de adoptar influencias de la moda de diferentes lados, pero elige las piezas de acuerdo a lo cómodo que se siente al vestirse.

10. Tom Brady

Brady y su pareja Gisele Bündchen.

Los años y la experiencia hicieron que el quarterback de los New England Patriots mejore en cuanto a su vestimenta. No utiliza colores excéntricos ni atuendos demasiado llamativos. En todas las temporadas en las que se fue transformando en una de las estrellas de la liga, Brady siempre apareció en público con un estilo más bien clásico.

Eso no significa que no esté a la moda, ya que siempre luce trajes sofisticados o ropa casual cuidadosamente elegida para estar presentable.

9. LeBron James

Combina accesorios con atuendos de distintos colores.

El más grande jugador de la NBA en la actualidad también es un experto cuando se trata de moda. Formó su estilo con una perfecta combinación de accesorios y distintos colores.

James es constante con su forma de vestir y demuestra confianza al hacerlo. Está claro que además de ser el mejor en la cancha, utiliza su tiempo para estar siempre a la moda.

8. Cristiano Ronaldo

CR7 también es un apasionado de la moda.

La estrella de la Juventus nunca pasa desapercibido cada vez que camina por la alfombra roja. Así como se volvió famoso en el ambiente futbolístico y deportivo, Ronaldo también comenzó a prestarle más atención a su apariencia.

Se transformó en un amante de la moda y siempre aparece con un cuidadoso look con trajes entallados. Además, tiene su propia línea de ropa masculina llamada CR7.

7. Lewis Hamilton

Puede cambiar de estilo de un día para el otro.

Tanto en la pista como en la vida, el piloto de la Fórmula 1 suele tomar riesgos. Nunca encontrarás a Hamilton utilizando piezas clásicas, todo lo contrario. Suele vestir con trajes llamativos y sombreros o gorros.

Además, no tiene un estilo que prefiera en particular. Puede usar ropa casual como trajes entallados al cuerpo. Eso sí, siempre con joyas y diferentes accesorios.

6. Maria Sharapova

Es un ícono de la moda.

La ex tenista deslumbra cada vez que aparece en público. Durante sus años como profesional, se transformó en un ícono de la moda, además de una excelente deportista.

Según los expertos, la rusa reúne una estética minimalista y elegante que crea un aspecto moderno y chic. La misma Sharapova ha declarado en más de una oportunidad que cuando llegue el momento de dejar la raqueta de lado, se dedicará al mundo de la moda.

5. Dwyane Wade

Utiliza un estilo con colores monocromáticos.

A través de los años, el ex jugador de la NBA fue modificando su estilo y, poco a poco, se transformó en un marcador de tendencias de la moda en el mundo del deporte.

Los pantalones holgados y los trajes mal ajustados quedaron en el pasado para él. Cada vez que pasó por el túnel antes de disputar un juego, Wade deslumbró con sus looks monocromáticos.

4. James Harden

Tiene un estilo atrevido, pero elegante.

Si algo por lo que se lo reconoce a Harden, además de sus grandes habilidades dentro de la cancha, es por su barba. Ya es todo un símbolo en la liga de baloncesto más importante del mundo.

Pero no es todo en su imagen, la vestimenta también cuenta. Su estilo es atrevido, pero también elegante. Los expertos consideran que encontró la manera de combinar su barba con todo lo que usa, desde estampados florales hasta trajes de neón.

3. Russell Westbrook

Se hace llamar el "Rey de la moda".

Finalmente llegamos al Top 3, y qué mejor manera de arrancar el podio con alguien que se hace llamar el “Rey de la moda”. El hombre de los Houston Rockets se transformó en un ícono de estilo con los años.

Se caracteriza por ser indescifrable a la hora de vestirse. No se niega a ninguna combinación y suele sorprender con sus looks. Puede vestir lo último de diseñadores famosos o trajes poco convencionales.

2. Odell Beckham Jr.

Es uno de los marcadores de tendencias de la moda en el mundo deportivo.

Lleva años como uno de los más grandes marcadores de tendencias de moda en el deporte. Además de sus estilos de peinados, siempre se destacó por su vestimenta. Incluso, fue elegido en el primer lugar por Sports Illustrated en el ranking armado en 2018.

En cada evento al que se presenta, el jugador de los Cleveland Browns es el objeto de todas las miradas por sus atuendos particulares y llamativos. Tiene un estilo único que se adapta a su estilo de la moda.

1. Serena Williams

Trata de verse única cada vez que se muestra en público.

¡La gran ganadora! Serena elige cuidadosamente su vestimenta cada vez que se presenta en público fuera de las pistas de tenis. Ella misma reconoció que trata de verse única y marcar tendencia, además de demostrar confianza y ferocidad.

Toda su carrera estuvo enfocada al tenis y la moda. Tiene su propia línea de ropa autofinanciada, con la que se muestra siempre elegante y, sobre todo, trata de promover un mensaje de igualdad y empoderamiento de la mujer.

