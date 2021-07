La música penetra directo al corazón, llega como un torrente que se sumerge en el interior y despierta emociones únicas, indescriptibles. Por eso se erige en uno de los lenguajes más potentes del mundo, un canal intangible pero poderoso de comunicación.

Además del talento, los magos que componen acordes y melodías deben enfrentarse a una decisión muy compleja, que refiere a la elección del nombre de la banda, una determinación que puede marcar el éxito o el fracaso en la inmensa, y competitiva, industria.

Existen cientos de casos de grupos míticos, que juegan en las grandes ligas y que movilizan millones de fanáticos en todo el planeta, que en un primer momento optaron por una identidad exótica, con frases irrisorias o de muy difícil asimilación.

1. Red Hot Chili Peppers

Red Hot Chili Peppers (Fuente: Getty Images)

La banda liderada por Anthony Kiedis es un mito viviente, a partir de la trascendencia interplanetaria, con su estilo tan particular que irrumpió en los ochenta y se consagró en los noventa. Ya de por sí su nombre siempre ha llamado la atención y generado infinidades de preguntas, pero cuaja perfecto para esta agrupación.

Claro que en su formación iniciática, cuando el cantante y el enorme bajista Flea eran adolescentes tuvo una denominación muy extraña: Tony Flow and the Miraculously Majestic Masters of Mayhem. ¿Hubiesen triunfado si mantenían ese título?

2.The Cure

The Cure: (Fuente: Getty Images)

Pocas bandas generaron un movimiento tan enorme y paradigmático como The Cure, que no solo atrapó a millones de fanáticos con sus melodías, sino que crearon un estilo de vida. A partir de su apuesta de imagen tan llamativa, que se puede entender como gótica o dark con ese modo tan singular de vestir y hasta de un humor para afrontar la vida.

Pero una de las aristas más peculiares sobre este inmenso grupo se encuentra en el nombre original, ya que esos jóvenes le pusieron The Obelisk, que en una traducción literal sería el obelisco. Robert Smith adquirió más peso en la banda al dejar los teclados y tomar la voz e incidió en la opción definitiva, que derivó de un nombre intermedio Malice y Easy Cure.

3.Queen

Queen: (Fuente: @officialqueenmusic)

Desde Inglaterra al mundo, esta banda cambió para siempre la escena del rock, con su mixtura única de diversos estilos y principalmente por el talento descomunal, pocas veces visto, de Freddie Mercury. Claro que a partir de la película estrenada hace pocos años, el público se sumergió en el gen de la llegada del cantante.

A pesar de ese reconto, pocos accedieron al dato del nombre que le imprimieron Brian May y Roger Taylor la primera formación, un concepto que no se entrelaza con el sonido descomunal: Smile. Esa idea de sonrisa no los graficaba de manera correcta, por suerte ajustaron la mirilla y encontraron el inolvidable Queen.

4. Pearl Jam

Pearl Jam (Fuente: @pearljam)

De la fría cuidad de Seattle nació uno de los sonidos más impresionantes del rock, el grunge. En esa escena prolifera de los noventa se destacó Pearl Jam, con esa música poderosa, pero al unísono armoniosa. Una de las bandas más influyentes de la historia, con esa voz tan magnífica de Eddie Veder.

En los primeros shows, e incluso en el primer cassette que grabaron y repartieron, estos jóvenes enérgicos y rebeldes no tuvieron tiempo en sentarse a hallar el nombre de la agrupación y optaron por ponerle Mookie Blaylock. Lo más curioso del caso se centra en que refería a un jugador de básquet de los New Jersey Nets, por eso en innumerables presentaciones en vivo se ha visto al cantante con la camiseta de esa franquicia, ya extinta, de la NBA.

5.Radiohead

Radiohead: (Fuente: Getty Images)

Otra agrupación que brotó desde las entrañas de Inglaterra y conquistó el mundo. Radiohead no se compara con nada, casi que se convierte en un jeroglífico para definir su música, lo que los transforma en un paradigma.

Cinco amigos del secundario, en el pueblo de Oxfordshire, se entusiasmaron en la adolescencia con calzarse los instrumentos y juntarse a darle rienda suelta a esa pasión. En esa etapa basal, estos jóvenes se reunían los viernes a ensayar, por eso cayeron en la fácil salida de ponerle a la agrupación On Friday. Claro que al llamar la atención de las discográficas se lo estimuló a buscar otra denominación y se inspiraron en una canción de Talking Heads para su identificación final.

6. Maroon 5

Maroon Five: (Fuente: Getty Images)

La traducción de Maroon 5 refiere a un color, a una variante bien oscura del rojo y que también se vincula en sus orígenes con una piedra que la civilización persa utilizaba contra las tormentas.

Lo cual ya es llamativo encierra un nombre todavía más peculiar, rayano a lo bizarro. La agrupación grabó dos discos bajo otra denominación, Kara's Flowers, cuya referencia se remitía a una groupie, una joven que estaba enamorada de todos los integrantes de la banda. Más allá del homenaje, o burla, a esa fanática lo cierto es que difícilmente hubiesen triunfado con esa marca.

7. Def Leppard

Def Leppard (Fuente: Getty Images)

Bon Jovi o Scorpion marcaron una época en los dulces ochentas, con esa variación del hard rock con melodías pegajosas y melosas. Pero existe un embrión de esa movida, que se remonta a las tierras de Sheffield, en Gran Bretaña, a los disruptivos Def Leppard.

Estos jóvenes ingleses se inspiraron en una creación de su cantante Joe Elliott, que dibujó unos carteles en su clase de arte con el nombre de Deaf Leopard, que luego transformaron a la denominación definitiva. Pero lo más absurdo se encuentra en la primera manera de llamarse, porque esos adolescentes se pusieron Atomic Mass, una idea bastante floja que afortunadamente no persistió en el seno de la agrupación.

8. Beach Boys

Beach Boys (Fuente: Wikipedia)

Mar, arena, olas y tablas de surf. Los Beach Boys siempre quedaron entrelazados con ese estilo californiano, claro que al surgir en los albores de los setenta su estilo era más naif que lo que después fue una corriente poderosa del rock. En esta banda mitológica hay dos grandes sucesos en lo relacionado con su apodo.

En primera instancia, la agrupación eligió The Pendeltons, en honor a las camisas a cuadros características de la gente que se montaba a las tablas a domar las olas. Pero eso no es todo, porque cuando firmaron un contrato con un sello independiente le cambiaron la marca de manera unilateral a Beach Boys, los chicos de la playa. Algo que nunca les agradó, pero que no tuvieron más remedio que aceptar.

9. Green Days

Green Day (Fuente: Getty Images)

Aceleración hasta un beat inalcanzable, pero mixturado con mucha claridad en la voz y un aire fresco. Todo el mundo conoce la potencia de Green Days, esa banda norteamericana que refundó de algún modo el punk rock, al que pudieron imprimirle un sello distintivo, mucho menos pesado y más amable al paladar, aunque con mucha fuerza.

Lo más curioso en esta agrupación se vincula con el nombre original, porque los miembros fueron estrellas precoces, y a los catorce años ya se montaron en un escenario. Y en esa época más tierna pensaron en Sweet Children, una especie de niño dulce. Nada más irónico para esta mítica banda, que lejos está de una dulzura y del espíritu del punk. ¿Quién lo hubiese imaginado?

10. Bone Thugs-N-Harmony

Bone Thugs-N-Harmony (Fuente: Getty Images)

El rap cala hondo en una enorme porción del pueblo estadounidense, que lo adoptó como un lenguaje propio, que encierra desde la protesta de clases sociales más rezagadas hasta una clave rítmica para que todos bailen en la pista. En Cleveland, un estado con poco adopción a este estilo, nació en los noventa esta agrupación icónica.

No obstante, en un primer momento los integrantes apostaron por un nombre muy liviano, algo tonto, The Band Aid Boys, que se podría interpretar como los chicos de los apósitos adhesivos, ese producto tan conocido que se aplica en una herida. Y como si fuese poco, esa locura se remonta a un accidente en moto de Anthony Henderson, que al regresar al colegio sus compañeros lucieron con esas tiritas en apoyo, en un gesto de empatía. Menos mal que después mutaron a su apodo, que les da mucho más carácter.

11.Kiss

Kiss (Fuente: Getty Images)

Un antes y un después de la música mundial. Una banda que marcó a generaciones y generaciones y que se sumergió hasta en los rincones más recónditos de la Tierra. Una grupo que no solo transformó al mundo con sus guitarras y esas voces tan singulares, sino que patearon el tablero con su imagen, con ese maquillaje característico de los rostros de los integrantes.

Pero antes de inclinarse por Kiss, con todo el análisis que amerita por remitir a beso, estos gladiadores del escenario se llamaron Wicked Lester, es decir, el malvado Lester. Aunque hay que clarificar que ese embrión deriva de una formación en la que estaban Gene Simmons y Paul Stanley, que se cansaron de un sonido liviano y se fueron de esa agrupación para crear la propia, que a la postre fue ese monstruo avasallador.

12. Pink Floyd

Pink Floyd (Fuente: Getty Images)

Inconfundible, con un par de acordes o de esos clímax sonoros interminables y tan únicos cualquier ser humano percibe que suena Pink Floyd. La banda británica rompió con los paradigmas y alcanzó la cima mundial con un sonido alejado de lo comercial y cargado de complejidad compositiva.

Corría la década de los setenta cuando unos adolescentes que estudiaban en arquitectura conjugaron su deseo por tocar y formaron una banda, pero con una inclinación extraña a llamarse Screaming Abdabs, que es un modismo antiguo de Gran Bretaña que refiere a un mecanismo para contrarrestar un delirium extremis. Más allá de su significado, lo cierto es que no hubiese pegado mucho en el inconsciente colectivo. ¿Sabías que ese fue el primer nombre de Pink Floyd?

13. Blue Öyster Cult

Blue Öyster Cult: (Fuente: @blueoystercult)

Desde las entrañas de New York, en pleno apogeo del rock en los años sesenta, ya con la apertura a ramificaciones más allá de la beatlemanía, surgió este grupo de hard y psicodélico que vivió su momento de gloria, Blue Öyster Cult (el culto azul de la ostra).

Ciertamente la combinación de palabras es llamativa, pero engloba una identidad y suena armoniosa con fuerza en consonancia con el sonido. Pero lo que no resiste mucho análisis es el nombre predecesor de la agrupación: Soft White Underbelly. Un concepto que implicaría una traducción similar a bajo vientre blanco y blando. Raro, ¿no?

14. Earth, Wind and Fire

Earth, Wind and Fire: (Fuente: Getty Images)

Original, maravilloso, pegadizo e ingenioso. Esta súper banda no solo brilla con luz potente con su música esplendorosa, que saca a bailar hasta el más tronco de la discoteca, también sobresale por ese nombre tan original e impresionante, que solo recopila tres elementos (tierra, viento y fuego).

Estos locos que tiraron en una olla los condimentos del funk, jazz, soul, disco y blues, entre otros, no siempre se llamaron así. En sus orígenes, Maurice White trabajó en la escena de Chicago, allá por los sesenta, para construir su propia agrupación. Claro que optó por un apodo extraño: The Salty Peppers.

15. Doobie Brothers

Doobie Brothers (Fuente: Getty Images)

Esta agrupación estadounidense vivió un periodo de apogeo, incluso ganó cuatro Premios Grammys en 1978, con su fusión de country, folk y blues. Pero antes de configurar su peculiar nombre, los californianos adoptaron como primera marca identificatoria el infantiloide Pud, que se entrelaza con un postrecito.

Luego entendieron que debían modificar su sello para escaparse de una mirada ingenua y viraron al hemisferio diametralmente opuesto, ya que Doobie Brothers posee una reminiscencia a la marihuana. Crecieron rápido los chicos para dejar el gusto goloso por lo dulce por otro sabor totalmente diferente.

16. Lamb of God

Lamb of God: (Fuente: @lambofgod)

Mirá que existen palabras, situaciones, metáforas para inspirarse. No hay un solo camino o una única idea disparadora para la elección de un nombre. No obstante, esta banda de heavy tan exitosa arrancó con un concepto muy fuerte: Burn the Priest. Ese apodo, cuya traducción literal es quemar al sacerdote, les jugó a favor para llamar la atención, aunque también pateó en contra de sus deseos porque los encasillaron como rock satánico.

En el 2000, y tras editar discografía con esa frase tan polémica, la agrupación decidió barajar y dar de nuevo y crearon otra identidad. Empero, se mantuvieron en la temática con Lamb of God, los corderos de Dios. De hecho, su nombre provocó que en diversas ciudades les hayan prohibido subirse al escenario.

17. Finger eleven

Finger Eleven: (Fuente: @finger_eleven)

Tras la explosión del grunge, que germinó en el norte de Estados Unidos, unos jóvenes de Canadá se inspiraron en todo ese movimiento y se lanzaron a armar una banda mientras transitaban por el secundario en Canadá, en una ciudad cercana a Toronto.

Esos adolescentes ganaron un concurso en una radio local, con el que pudieron meterse en un estudio para grabar un demo y a la hora de elegir el nombre del grupo acudieron a una frase irreverente: Rainbow Butt Monkeys. Esa combinación de arcoiris de la cola de un mono estaba bien para un chiste juvenil. No obstante, cuando su evolución musical los acercó al interés de sellos discográficos comprendieron la necesidad de hallar otra marca y así nació Finger Eleven.

18. Sugar Ray

Sugar Ray (Fuente: Getty Images)

Estos californianos brotaron como un grupo de rock alternativo, algo rudo, pero con el tiempo mutaron a un sonido más amigable, cercano al pop, al punto que crearon las canciones de American Pie y de la serie Sabrina, la bruja adolescente.

Pero esa mutación no es todo, porque en sus orígenes esos jóvenes que se reunieron para expresarse artísticamente con la música se inspiraron en un juguete de la época y se pusieron The Shrinky Dinks. Se trataba de un kit para crear manualidades, muy infantil. Por suerte, los dueños de la compañía los amenazaron con una demanda y así se vieron forzados a hallar una nueva identidad, para la cual honraron al boxeador Sugar Ray Leonard.

19. Black Sabbath

Black Sabbath (Fuente: Getty Images)

Icónicos y creadores de una trompada directa al mentón. La legendaria banda Black Sabbath marcó un paradigma a fines de los sesenta con la cimentación de lo que se conoce como heavy metal. Estos ingleses no siempre fueron rudos, con esa oscuridad y guitarras poderosas.

En sus albores, en esas primeras juntadas a tocar, los jóvenes navegaban por las vibraciones del blues y su primer nombre fue The Polka Tulk Blues Band, que según cuenta la leyenda derivaba de una marca de talco en polvo. Nada más alejado que esa imagen power que siempre emanó la mítica agrupación.

20. Creedence Clearwater Revival

Creedence Clearwater Revival (Fuente: Wikipedia)

Creedence atravesó varias generaciones y décadas y siempre consiguió cautivar con su música, esa que tiene sus raíces en el country, el blues y todo lo que remite a las tierras sureñas de Estados Unidos. Sus canciones se transmutaron en verdaderos clásicos mundiales y esos acordes vibran en cualquier punto del planeta.

Pero la historia de la banda contiene un periodo antecesor, cuando pulularon por varios años en busca de su identidad. En un contrato con un sello regional, Fantasy, el dueño de la compañía los bautizó como The Golliwogs, sin poner sobre la mesa la discusión. Un nombre que remitía a una especie de muñeco de trapo. Todo el material de esos años se reeditó bajo el concepto de Pre-Creedence.

21. Creed

Creed (Fuente: Getty Images)

Desde el estado de Florida germinó esta banda de rock poderosa, con cierta inclinación a un contenido espiritual en sus letras, que dispuso de un buen periodo de éxito, hasta la disolución en 2004. Han vendido una enorme cantidad de millones de discos y dejaron su sello, su impronta.

Esos amigos de secundaria, que también compartieron la universidad, se sumergieron en la divertida actividad de crear un grupo y como primer impulso optaron por denominarse “Naked Toddler”, una especie de niño desnudo. Una ocurrencia que trabajo un integrante al divisar en el periódico una noticia del secuestro de un pequeño sin ropa. Una elección como mínimo desafortunada. Al poco tiempo los espectadores de los shows le acercaron la preocupación sobre que el nombre les remitía a la pedofilia y modificaron su identidad.

22. Simon and Garfunkel

Simon and Garfunkel: (Fuente: Getty Images)

Este dueto maravilloso, que imanta con su sonido tan honesto y directo, posee una raíz antiquísima, que se remonta a la década del 50. Cuando eran unos jóvenes fascinados por el rockabilly se lanzaron a tocar, aunque en búsqueda de disimular su condición de judíos optaron por asumir seudónimos.

Por eso, el primer nombre de esta mítica agrupación fue Tom y Jerry, sí, así como se lee, exactamente igual que el dibujito animado. No les importó que los estudios Warner Bros se enojaran, aunque esa aventura duró poco, ya que detuvieron la pasión por la música y se internaron a estudiar en la universidad. Con el tiempo, en 1964 se volvieron a juntar y ahí se inclinaron por utilizar sus verdaderos nombres Paul Simon and Arthur Garfunkel.

23. The Roots

The Roots (Fuente: Getty Images)

En Filadelfia y a partir de compartir estudios en una escuela de arte, varios jóvenes iniciaron la aventura de hacer rap en esa ciudad norteamericana, lo cual distaba de una situación cotidiana. El colectivo fue sumando más pasajeros y llegó el momento de pensar en un nombre, el sello que los distinguiese. Así pensaron en The Square Roots, algo así como raíz cuadrada.

Pero cuando ganaron un poco de repercusión local y el público los empezó a adoptar les llegó a sus oídos que ya existía una banda en esa urbe con ese nombre, aunque se dedicaban al folk. Por eso le quitaron el término square y el tiempo les dio la razón con una trayectoria sostenible y exitosa.

24. The Black Crowes

The Black Crowes: (Fuente: Getty Images)

Los hermanos Robinson construyeron el sueño de crear música, con ese espíritu de garage y una pizca de country. Así armaron su formación y se inspiraron en el libro Johnny Crow's Garden para darle vida al proyecto, así optaron por una deformación de ese título literario y su primer nombre fue Mr. Crowe’s Garden.

Una marca poco comerciable o taquillera, por eso se sumieron en la tarea de hallar otro apodo y mantuvieron alguna raíz al seleccionar The Black Crowes, que en su traducción al español significa los cuervos negros.

25. Beastie Boys

Beastie Boys (Fuente: Getty Images)

Irrumpieron en la escena como una aplanadora, los noventa estuvieron marcados por novedades constantes, por variantes musicales que brotaban de la tierra e hipnotizaban a las masas. En ese periodo se destacaron los Beastie Boys, un banda ecléctica, de difícil encasillamiento, pero que sacudió con los estándares con ese rap con fuerza y elementos muy modernos.

Más allá que el nombre es muy original, y algo estupido como ellos mismos reconocen, lo más extraño está en su primera denominación. Estos neoyorquinos comenzaron bajo la nomenclatura de The Young Aborigines, es decir, los jóvenes aborígenes. Supuestamente querían hacer algo primitivo, ir a las raíces. Todo lo opuesto a la frescura que arrojaron sobre el mundo con su impronta.