Qué canal transmite Los Angeles Clippers vs. Washington Wizards por la NBA: hora, canal de TV y streaming

Los Angeles Clippers vs. Washington Wizards se enfrentan este jueves 4 de marzo en un vibrante duelo por la temporada regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el Capital One Arena y no será televisado en Latinoamérica. Sin embargo, se podrá ver vía streaming por NBA League Pass.

Los Clippers de Kawhi Leonard y Paul George marchan terceros en la Conferencia Oeste con 24 victorias y 13 derrotas, mientras que los Wizards de Russell Westbrook y Bradley Beal se ubican decimosegundos en el Este con un récord de 13-20.

En cuanto a las posibles alineaciones, si bien aún no están confirmadas, Washington saldría al campo de juego con Russell Westbrook, Bradley Beal, Garrison Mathews, Rui Hachimura y Moritz Wagner.

El equipo de Los Angeles, en tanto, iría con Patrick Beverley, Paul George, Kawhi Leonard (en duda), Nicolas Batum y Serge Ibaka.

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Los Angeles Clippers vs. Washington Wizards?

El partido de Los Angeles Clippers vs. Washington Wizards por la NBA será este jueves 4 de marzo en el Capital One Arena.

Horario del partido según cada país:

España: 01:00 horas (viernes)

Argentina: 21:00 horas

Uruguay: 21:00 horas

Chile: 21:00 horas

Paraguay: 21:00 horas

República Dominicana: 21000 horas

Venezuela: 20:00 horas

Colombia: 19:00 horas

Ecuador: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

México: 18:00 horas

Estados Unidos: 16:00 PT/ 19:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Latinoamérica: sin TV

Estados Unidos: FOX Sports West, NBC Sports Washington

Streaming: NBA League Pass

