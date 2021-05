Los Angeles Lakers vs New York Knicks EN VIVO por la NBA: Horario, canal de TV y streaming

Los Angeles Lakers vs New York Knicks se verán las caras HOY martes 11 de mayo en un partidazo de la recta final de la fase regular de la NBA. El encuentro se llevará a cabo en el Staples Center de Los Angeles y será televisadp EN VIVO por TNT para Estados Unidos o via streaming a través del NBA League Pass.

Los Lakers se encuentran septimos en la conferencia Oeste con 38 victorias y 30 derrotas, pero, con cuatro partidos restantes, aun tienen posibilidades de evitar el play in y clasificarse de manera directa.

Los Knicks en cambio, a pesar de tener el mismo record que el equipo de la costa oeste, ocupan el cuarto lugar en la conferencia Este y estan a un paso de conseguir el acceso directo a los play off.

El ultimo encuentro entre estos equipo fue el 12 de abril, cuando los Knicks vencieron por 111-96

Día y horario: ¿cuándo será el partido de Los Angeles Lakers vs. New York Knicks?

El partido de Los Angeles Lakers vs. New York Knicks por la NBA será HOY miercoles 11 de mayo en el Staples Center.

Horario del partido según cada país:

España: 04:00 horas (miércoles)

Argentina: 23:00 horas

Uruguay: 23:00 horas

Brasil: 23:00 horas

Chile: 22:00 horas

Paraguay: 22:00 horas

República Dominicana: 22:00 horas

Venezuela: 22:00 horas

Colombia: 21:00 horas

Ecuador: 21:00 horas

Perú: 21:00 horas

México: 21:00 horas

Estados Unidos: 19:00 PT/ 22:00 ET

Transmisión: ¿cómo ver el encuentro en vivo?

Estados Unidos: TNT

Streaming: NBA League Pass

