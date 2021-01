Cómo ver Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets EN VIVO por la NBA: hora, canal de TV y streaming

▪️ Lakers won matchup Sunday

▪️ Harden: 26.0 PPG, 11.0 APG

▪️ LeBron: 24.0 PPG, 8.3 RPG, 7.7 APG@Lakers & @HoustonRockets rematch tonight at 8:00 PM ET on NBA TV. pic.twitter.com/PxRYYaXVkP