Cómo ver Los Angeles Lakers vs. San Antonio Spurs EN VIVO por la NBA: horario, canal de TV y streaming

▪️ Rematch from Wednesday

▪️ LBJ: 23.4 PPG, 7 RPG, 6.8 APG

▪️ DeMar: 21.5 PPG, 8.3 APG@Lakers and @spurs run it back at 8:00 PM ET to begin tonight’s @NBATV doubleheader! pic.twitter.com/uTvsX0d6B6